Cочинение «Мое село»

Маленькая капелька величественного государства – мое село, много есть таких! Испытало и бедствия и славу. Оно живое и вечно будет жить! Нашему селу лет триста пятьдесят, разные версии есть о его названии. Что чумаки возили соль из Крыма и заезжали часто в корчму. И что первый переселенец дал название свое. Что княгиня София Кантимировна правила нашим селом. Имела имение, Роганку-речку, а в ней караси, и лини, и окуни. И церковь тоже была. И люди добрые, простые, работящие, умелые и смышленые. И песня сходила из уст сама.



Рогань, так зовут мое село, удобно примостилось возле быстротечной реки, затененной ивняками. Это часть моей родной Отчизны, покровительница родительского рода, моя отрада и надежда, мои ожидания и обращения. Село добрых и трудолюбивых людей, которые стремятся сделать его удобным и благоустроенным. В нем я родилась, пошла в школу, здесь моя родня, друзья и знакомые, здесь и судьба моя.



Очень красиво село весной, когда цветут сады, и летом, когда дома утопают в зелени и цветах. Через все село вьется, будто лента, мостовая-путь, который соединяет нас и город Харьков.



Я живу и сливаюсь со своим селом, оно во мне, так как будит мысль и греет душу, указатель и будущее мое. Я олицетворяю Малороганськую землю, которая полнит светом наш небосклон, честных, порядочных людей и является дивом калиновым, чарами барвинковыми…