Cочинение «Мои дедушки – герой»

О войне я знаю очень мало. Знаю, что тяжело было нашим солдатам справляться с фашистской нечистью. Много наших солдат полегло на полях сражений.

У нас в семье воевали мои дедушки. Они были очень смелые и бесстрашные воины. Воины – герои.

Дедушка Сергей прошел всю войну. Он храбро сражался за мир, в котором мы сейчас живем. Во время Сталинградской битвы он был разведчиком. Мой дедушка был награжден медалью «За отвагу», орденом Славы, орденом Красной Звезды. Эти награды хранятся у нас дома. Мы бережно берем их в руки и рассматриваем, вспоминаем, как тяжело было тогда мальчишкам отстоять свободу. Папа рассказывает нам о том, как бесстрашно сражался наш дедушка.

Солдаты воевали и днем, и ночью. 1418 тяжелых дней и ночей выдержали наши воины. Под разрывами снарядов в дождь и снег, жару и холод они уверенно приближались к Победе.

Дедушка Сергей вернулся домой с тяжелым ранением.

Еще хочу рассказать о дедушке Володе. Он командовал реактивной установкой, которую солдаты ласково называли «Катюша». Дедушка в своих письмах писал, что на войне очень страшно, воюет он на колесах. Стрельнут в одном месте, а потом переезжают дальше. Дедушка участвовал в боях на Курской дуге. Во время этой битвы он был тяжело ранен. Ему было тогда двадцать шесть лет.

Мы вспоминаем их и говорим им большое спасибо за мирное небо, за ласковое солнце!