Cочинение «Мои летние каникулы (2)»

Вот и закончилось лето. Лето пролетело незаметно, но, несмотря на это, оно оставило массу незабываемых впечатлений.



Успешно сдав экзамены, в конце мая, я не попрощалась со школой, а осталась работать в школьной трудовой бригаде. Там я работала вожатой в третьем отряде. В наш отряд ходили самые маленькие ученики нашей школы- первоклассники. С ними работать было очень легко. Это были подвижные, веселые, жизнерадостные, немного озорные ребята. Жизнь нашего лагеря проходила весело, она была насыщена яркими развлекательными программами и иными весельями. Лагерный день у нас, как полагается, начинался с утренней гимнастики, после этого мы с ребятами играли в различные детские игры, рисовали, пели, проводили конкурсы. После обеда мы ходили на экскурсии по городу. За лагерную смену мы с ребятами посетили парк им. Николаева, Лакреевский лес, залив и многие др. не менее интересные места нашего города. Также мне запомнилось, как к нам в лагерь приезжал театр со спектаклем « Вини-Пух и его друзья». Детям эта картина очень понравилась, а после того, как театр уехал, мы и сами не раз ставили подобные сценические постановки, в которых участвовали сами ребята.



Но вот июнь близился к концу, лагерная смена заканчивалась. Пора было прощаться с веселой лагерной жизнью, и полюбившимися уже мною ребятами. Но не только мне было грустно из-за этого, я видела также, как переживают ребята. Они очень сильно полюбили за месяц свой отряд, лагерь и теперь им не хотелось расставаться с ним.



Так я провела свой первый месяц лета.



В июле я поехала в деревню. Там я прожила около трёх недель. Я помогала бабушке по хозяйству, ходила купаться на речку, ходила вместе с дедушкой на рыбалку, ухаживала за его кроликами, которых он разводит уже много лет.



В деревне жить мне понравилось. Там всё не так, как в городе. В деревне воздух чистый, свежий, здесь нет суеты и городского шума. В деревне всё по-другому. Там гораздо приятнее, спокойнее и легче жить. Мне кажется, что здесь жить можно сколько угодно- не надоест.



Но приближался август, и мне нужно было ехать домой, так как в начале августа мы с семьёй запланировали поездку к нашим близким знакомым в Волгоград.



Пятого августа мы отправились в путь. Дорога нам предстояла дальняя. И вот мы приехали в Волгоград. Первый свой день отдыха в городе мы провели в кругу друзей, а на утро следующего дня мы отправились на экскурсию. Наши друзья не могли показать свой город, так как они сами переехали жить в Волгоград лишь в конце июня и поэтому плохо знали ещё город. Мы отправились все вместе на экскурсию по городу на специальном туристическом автобусе. От экскурсовода мы узнали историю создания города. Я очень много узнала интересного и нового о героическом прошлом этого города. Здесь об истории нелегкой жизни Волгограда в прошлом напоминают десятки памятников и памятных мест. Это известные Мамаев Курган, Музей-панорама « Сталинградская битва» и многие другие памятники, которые произвели на меня большое впечатление. В Волгограде почти все памятники посвящены людям, погибшим в ВОВ. Когда я только приехала в Волгоград и увидела несколько памятных мест, я сразу ощутила какое-то неприятное чувство. В любом уголке этого города-героя особенно ясно осознается вся трагедия войны, здесь кругом звучит как бы эхо войны. Но несмотря на это, город мне понравился, ведь именно своими памятниками на военную тематику он интересен. Через несколько дней мы уехали обратно в Чебоксары.



Близился сентябрь. Я стала понемногу готовиться к школе. Купила необходимые канцелярские принадлежности. Вспоминала школьную программу, повторяла правила, решала задачи, читала книги.



Так вот и не заметно пролетело лето.

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