Cочинение «Мои летние каникулы в лагере SUCCESS »

Меня зовут Дима Прутков. Я живу в Старом Осколе в России. Я учусь в школе в 6 классе. Школа скучная и поэтому я люблю каникулы.



Этим летом я ездил в Анапу в лагерь Успех. Этот лагерь был необычным и интересным. Во первых, у нас был американский преподаватель и мы все старались говорить только на английском, не на русском. Это было правилом в нашем лагере. Я очень спортивный человек. Я занимаюсь дзюдо и увлекаюсь другими видами спорта. В летнем лагере мы занимались американскими видами спорта такими как бейсбол, кикбол, хоккей и т. д.



Мы выучили много английских песен и пели их каждый день. Мы побывали в аквапарке и на рыцарском турнире. У меня появилось много друзей из Краснодара и Анапы.



Мое лето в лагере Успех было действительно классным!