Cочинение «Мои любимые композиторы »

Музыка является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Я не могу представить себе человека, живущего без музыки. Мы можем слушать музыку дома, на работе, в машине или даже в то время, когда мы идем по улице. Если говорить о классической музыке, то мне всегда нравились произведения П. И. Чайковского.



Мне очень нравятся его произведения, потому что они глубоко славянские по своему духу. В своей творческой деятельности П. Чайковский использовал народные мелодии. Он также создал музыкальный язык, который был органически связан с жизнью простого народа. Он преподавал музыку в Московской консерватории, и его студенты глубоко его уважали. П. Чайковский упорно работал над различными программами музыкального образования. Он также создал первый учебник по гармонии музыки, который позже был переведен на немецкий и французский языки. Больше всего мне нравится его первая симфония «Зимние грезы». В ней Чайковский отразил свои впечатления от поездки на озеро Ладога и Валаам. В ней можно увидеть зимнюю природу, поля, сверкающие от снега и яркого солнца. Она очень нежная и в то же время торжественная и величественная. Если говорить о современной музыке, то мне нравится слушать джаз. Джаз появился в Америке в 1900 году. Наиболее известными джазовыми музыкантами были Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Элла Фицджеральд. Это такой тип музыки, где эксперименты всегда приветствуются. Основные джазовые инструменты — пианино, труба и барабан. Джаз можно разделить на классический и экспериментальный. Мне нравится экспериментальный джаз, потому что он основан на импровизации. Это всегда свежая и разнообразная музыка.