Cочинение «Мои планы на будущее »

Я считаю, что строить планы на будущее очень сложно. Но человек может предполагать, что он будет делать в ближайшем будущем. Я еще ничего не решил насчет моей будущей профессии. Сейчас жизнь довольно сложная, но мне хочется заниматься интересной работой. Я также хочу, чтобы моя работа была связана с различными странами и людьми. Мне бы хотелось общаться с людьми по работе. Я также надеюсь поступить в вуз и получить знания, приобрести друзей. Еще одна моя мечта — научиться работать на компьютере. Возможно, я буду посещать компьютерные курсы. Я также буду совершенствовать свои знания в английском. Я понимаю, что знание языков очень важно в наше время. Я надеюсь проводить больше времени с семьей, особенно с дедушкой и бабушкой. Они стареют и нуждаются в уходе и заботе. Но я надеюсь, у меня хватит времени на мою любимую музыку и старых друзей. Я не могу представить свою будущую жизнь без них.