Cочинение «Мои размышления над поэзией о Великой Отечественной войне»

Не было человека в стране, который не знал бы стихотворения К. Симонова “Жди меня, и я вернусь…” (1941). Его печатали во фронтовых газетах, отправляли друг другу в письмах с фронта и на фронт. Так после долгого перерыва ожил в те годы и получил широкое признание полузабытый жанр стихотворного послания, столь распространенный в поэзии пушкинского времени. Убедительным доказательством расцвета лирической поэзии военного времени являются ее успехи в песенном жанре. Подлинно всенародными стали “Песня смелых” и “Огонек”, “Ой, туманы мои” и “Бьется в тесной печурке огонь”, “Эх, дороги” и “В лесу прифронтовом” и др. Их пели в окопах и в залах, в землянках и в столицах. Выразив свое время, эти песни стали его символом, его позывными.



В гражданскую войну были широко известны “Окна РОСТа”, агитационные плакаты, которые рисовал и подписывал В. Маяковский со своими товарищами. Его опыт был использован во время Великой Отечественной войны в “Окнах ТАСС”. Но и движение философской лирики в годы войны не приостановилось. По-прежнему волнуют поэтов вечные вопросы бытия, смысла жизни, сущности искусства, смерти и бессмертия.



* В те дни исчез, отхлынул быт, и смело

* В права свои вступило бытие, -



писала О. Берггольц, находившаяся в блокадном Ленинграде.



В годы Великой Отечественной войны до высокого гражданского пафоса возвысился голос А. Ахматовой:



* Мы знаем, что ныне лежит на весах

* И что совершается ныне.

* Час мужества пробил на наших часах,

* И мужество нас не покинет…



Создавались также произведения крупных жанров – баллады и поэмы. Скорбным, но и жизнеутверждающим гимном во славу Ленинграда, выдержавшего беспримерную блокаду, звучат страницы поэм О. Берггольц “Февральский дневник” (1942), “Ленинградская поэма” (1942). В то время работа над многими поэтическими произведениями начиналась именно так – с глубоких жизненных потрясений. Поэтическая фантазия, вымысел лишь помогали осмыслить, углубить, развернуть, изобразить факты, события, судьбы людей. Младший лейтенант В. П. Антокольский пал смертью храбрых на полях сражений 6 июля 1942 г. В глубоко трагической поэме-эпитафии “Сын” (1943) его гибель оплакал отец – известный поэт П. Г. Антокольский. Он построил свое произведение в форме монолога-исповеди. Как реквием не только о сыне, но обо всех погибших на войне звучат заключительные строки поэмы:



* Прощай, мое солнце. Прощай, моя совесть.

* Прощай, моя молодость, милый сыночек.

* Прощай. Поезда не приходят оттуда.

* Прощай. Самолеты туда не летают.

* Прощай. Никакого не сбудется чуда.

* А сны только снятся нам. Снятся и тают.