Cочинение «Мои родные в Великой Отечественной войне»

Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Мы узнаём о ней только из рассказов дедушек и бабушек или читая книги. Великая Отечественная война была самая величайшая война за всю историю человечества. Наверно, нет такой семьи, в которую бы не ворвалась война. Огромное количество людей погибло в этой войне.

В ней погиб и мой прапрадед Романов Иван Поликарпович – командир противотанкового орудия. Он был участником битвы за Сталинград. На войну он ушёл с первых её дней. Родные получили похоронку в начале января 1943 года, а в феврале завершились бои под Сталинградом. В Волгограде на Мамаевом кургане есть Зал Воинской славы. Стены зала выложены золотой смальтой, на них траурные имена погибших. В центре зала горит Вечный огонь, стоит почётный караул.

Летом во время поездки в Волгоград мы побывали на Мамаевом кургане и возложили цветы к Вечному огню. Среди имён мы нашли много однофамильцев, и я уверена, что одна из фамилий – это фамилия моего прапрадеда. Мой прапрадед не успел получить наград, но для нас потомков важно то, что его имя выложено на стенах Зала Воинской славы на Мамаевом кургане.

Нелегко было и в тылу. Женщинам некогда было оплакивать своих родных. Они вместе со своими детьми стали главной силой на трудовом фронте. Одни работали на заводах, другие работали в поле. Моя прапрабабушка Романова Нина Осиповна работала в женской тракторной бригаде. Работать приходилось от темна до темна. А когда удавалось отдохнуть, вязала носки и варежки для солдат. Ведь для людей, заменивших рабочих, ушедших на фронт, главным стал лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!».

Очень скоро будет отмечаться День Победы. Я хочу пожелать дорогим ветеранам и труженикам тыла здоровья, сказать огромное спасибо за мир, который они нам подарили!