Cочинение «Мои родные всегда рядом»

Моя семья самая обычная, состоит из четырех человек - это мама, папа, старший брат и я. Мне хочется познакомить вас с каждым из нас.

Мама у нас добрая, ласковая и заботливая. На ее хрупкие плечи ложатся все домашние заботы. Когда у нее появляется свободное время, она любит посмотреть интересную передачу по телевизору или почитать хорошую книгу. Еще она у нас большая рукодельница - что хочешь сошьет или свяжет, жаль только - некому это передать: в семье кроме нее одни мужчины.

Папа во всем является надежным "атлантом". Он успевает справиться со всей мужской работой по дому, помочь нам в решении трудных задач по математике и физике, а в свободное время любит заняться разгадыванием кроссвордов и чтением познавательной литературы.

Мой старший брат унаследовал часть характера от мамы и большую часть - от папы. Когда я был маленьким, он заботился обо мне. Провожал до школы и встречал после окончания уроков. Помогал мне разогревать обед и объяснял трудные темы школьной программы. Сейчас он учится в техникуме, а в свободное время увлекается компьютером или что-нибудь мастерит по дому.

Я еще мало что значу, но уже кое-каких успехов тоже добился. Впервые я участвовал в городских конкурсах: в научно-практической конференции по физике и в танцевальном фестивале. Мои родные переживали и поддерживали меня. Посмотреть наше выступление в танцевальном конкурсе пришли даже мои бабушки. Когда нашему ансамблю вручали диплом, родные радовались нашему успеху, наверное, больше, чем мы сами. А бабушки были горды, что их внук выступал на большой сцене города.

Все это говорит о том, что наша семья очень дружная. Как можно чаще мы стараемся собираться вместе: любим ходить в кинотеатр, в гости к любимым бабушкам, любим устраивать веселые пикники. Этими маленьк