Cочинение «Мои семейные реликвии»

Однажды дома я нашла очень старую маленькую книжечку. Странички жёлтые, подгоревшие. Обложка книжки железная, но от старости железо стало мягким, и едва держалась. Многие странички выпадали. Я пыталась прочитать её, но ничего не поняла. Буквы, вроде бы, русские, но слова едва понятны.

От мамы я узнала, что это молитвенник и ему больше 110 лет. Наша семья свято хранит эту вещь. Молитванник считается нашей семейной реликвией и "живёт" эта реликвия уже 4 поколения.

Эта вещь была подарена моей прапрабабушке ещё в 19 веке, и теперь молитвенник передаётся дочерям по маминой линии. Также я узнала совершенно необъяснимые факты, связанные с этим молитвенником.

Он помог пережить нашему роду голод, Великую Отечественную войну, войну в Таджикистане, чудом остался невредимым в пожаре и лежал нетронутым среди пепла и груды сгоревших вещей уже в 21 веке.

Мама считает, что он впитал в себя столько любви и тепла всего нашего рода, что даже огонь не посмел тронуть эту святую вещь.

Я просматривала эти желтые подгоревшие странички, и от переполняющих меня чувств хотелось плакать.

Я сразу представила, как руки моих родных мне людей, которых я совсем не знаю, листали этот молитвенник много раз и просили защиты у господа в тяжелые для моей семьи и страны времена.

Именно в это самое время я поймала себя на мысли, что я совсем не знаю историю своего рода. Мне не совсем понятно, почему мои мама и бабушка плачут, когда рассматривают совсем старые и пожелтевшие фотографии. С них смотрят совсем юные лица, а мама говорит, что это ее бабушка и дедушка, которые уже совсем старичками смотрят на нас все время с фотографии, которая стоит на тумбочке.

Бабушка на ней в фате и я знаю, что эта фотография была сделана во время празднования их золотой свадьбы. Вскоре дедушка умер, так и не узнав, что у мамы скоро буду я, а бабушка умерла вскоре, успев только подержать меня на руках, и не услышав от меня ни слова.

Я так удивилась, когда моя мама отказалась снять со стены совсем старенький ковер, который висит в моей комнате и совсем уже не в моде, и сказала, что никогда с ним не расстанется.

Все эти старые фотографии, разные документы, украшения, вышитые полотенца, даже ковер, а тем более молитвенник- это наши семейные реликвии. Все эти вещи имеют свою историю, связанную с жизнью нашей семьи.

Дома у нас и моих бабушек хранится много фотографий.

Некоторые фотографии сделаны в трудные для России и нашей семьи годы: 1939,1941,1953, и тем они дороги вдвойне.

Детская фотография бабушки и её брата была сделана в 1953 году для её отца, который был ложно осужден и находился в это время в лагере. Он был освобождён в этом же году после смерти Сталина, в период массовой реабилитации.

Своего прадедушку я никогда не видела, но знаю, что он был образованным человеком, родом из дворянской семьи. У нас сохранился его первый документ о полученной профессии в 1939 году. Прадедушка прошёл длинный профессиональный путь, от слесаря паровозника до главного бухгалтера, а затем экономиста совхоза "Петроградский" в Новосибирской области.

Я очень горжусь тем, как бережно наша семья хранит помять о передках в виде вещей. Мама считает, что это заслуга моей прабабушки, которая смогла привить дань уважения семейным традициям, а мы передаём их из поколения в поколение.

Вторая мировая война имеет огромное историческое значение, особенно для России. Об этом периоде жизни написано много книг, открыты выставки в музеях.

Я не удивилась, когда папина мама мне показала медали и благодарственные письма прабабушки и прадедушки.

В трудовой книжке моей прабабушки записано, что молодой девушкой в 1942 году 4 ноября она была уволена с работы в связи с мобилизацией на фронт связисткой, а в 1946 году 5 апреля, уже в мирное время, победив врага, она приступила к работе вновь на этом же предприятии.

Меня настолько захватила эта тема, что в третьем классе мы с мамой провели исследование на тему семейных реликвий и нашли много интересного и в других семьях.

Само исследование показало, что большинство семейных реликвий связано с историей нашей страны.

Обращаясь к ним, мы всегда будем помнить о наших предках, и уникальном прошлом нашей страны.

В заключение своего сочинения мне бы хотелось обратиться ко всем людям, а особенно к девочкам и мальчикам, которые являются будущем нашей страны.

От того, как мы относимся к родной стране, ее истории, зависит быть или не быть отечественной культуре.

Не нужно искать лекарство от бессмертия. Не стоит оглядываться на то, как живут другие люди, в других странах.

Только мы, сохранив свои ценности и традиции, поможем излечить нашу страну и предотвратить вымирание нации. А начать нужно с семьи.

Если у вас ещё нет семейной реликвии, найдите в вашей семье вещь, которая особенно дорога вам и начните историю своей семьи с неё. Эти вещи впитают в себя ваше тепло и энергию, а позднее и энергию ваших потомков. Возможно, в этом и заключается наше бессмертие.