Cочинение «Мои школьные друзья(сочинение-рассуждение)»

Наш класс. . . Почти восемь лет мы проучились вместе, лишь некоторые перешли в другие школы, а некоторые пришли к нам, влились в наш большой разношерстный -4 коллектив. Сорок пар любопытных глаз и ушей. Сорок пар быстрых ног. Сорок пар вечно занятых чем-то рук. Сорок вопросов, сорок ответов.

Мы так похожи и в то же время так отличаемся друг от друга. Знаем, с кем лучше учиться, а с кем — отдыхать, кем можно восхищаться, а кого — подразнить. Все вместе мы образуем большое, неуемное, громогласное существо — 8-Б класс. Оно имеет свои привычки и даже традиции, и учителя никогда не ошибутся, что это именно мы, даже если зайдут в класс с закрытыми глазами. Учителя и родители говорят нам, что школьные годы не забываются. И когда видишь, с какой радостью мама встречается со своей школьной подругой на улице, а папа рассказывает о своих школьных забавах и шалостях, веришь — они правы.

Десять лет мы проведем вместе в стенах нашей школы. Будем читать одинаковые книги, отвечать на одинаковые вопросы. Можно ли забыть период, который занимает больше половины твоей жизни?

Сейчас мне кажется, что различий в нас все-таки больше, чем похожего. Не всех своих одноклассников я могу назвать друзьями или даже товарищами. Есть ребята, чье поведение я не одобряю, чье общество мне неприятно. Кажется, неужели меня будет интересовать судьба этого человека после выпуска? Но ведь часто плохое поведение — это лишь защитная реакция, а когда разговариваешь с человеком наедине, оказывается, что он совсем другой, чем казался раньше: добрый, сообразительный, способный к [ сопереживанию. Просто он — другой, не такой, как ты.

Есть у нас в классе ребята, вызывающие интерес и уважение своей серьезностью, развитостью, многосторонностью увлечений. Многие из них — лидеры нашего класса. Иногда удивляешься, как они умудряются так много знать, уметь, успевать? Этих ребят все любят, им часто прощаются "грешки", да и учителя относятся к ним не так, как к остальным, а более лояльно и терпимо. Эти ребята — тоже другие.

Есть в нашем классе несколько ребят, которых я выделяю среди всех людей в мире. Они — мои друзья. Мы не только учимся вместе (в широком смысле этого слова), но и вместе отдыхаем, посещаем кружки и спортивные секции. Даже живем мы рядом. Наша дружба — честная, верная и проверена временем. Я всегда могу положиться на своих друзей и знаю, что после окончания школы наша связь не станет слабее, даже если мы поступим в разные учебные заведения.

Вот такие они, мои школьные друзья. Люди, встреча с которыми через много лет после выпуска из школы будет вызывать у меня счастливую улыбку и поток воспоминаний и вопросов: "А помнишь, как мы?. . . А где сейчас Люда? А чем занимается Саша? Знаешь, я так давно не слыхала о Вадиме — как он теперь?"

Сейчас же мы — обычные мальчишки и девчонки, крикливые, неугомонные, обидчивые, порой — жестокие, но все равно — самые лучшие, самые веселые, самые дружные. Ведь наш класс сейчас — это наша жизнь и наша память