Cочинение «Мои впечатления от экскурсии»

Я еду в автобусе, который везет группу школьников в исторический музей г. Ярославля.

За окном серое февральское утро, снег грязными кучами лежит по краям дороги, из-под колес автобуса вылетают брызги талой воды. Небо хмурое, низкое, закрытое густой пеленой тяжелых облаков. А в автобусе тепло, уютно, и под его плавный , монотонный ход хочется дремать и ехать долго-долго в никуда, ни о чем не думая.

Но вот вдалеке показались контуры древнего Ярославля. Старинный город неприветливо встречает нас: пустынные безлюдные улицы, не расчищенные от снега огромные дороги, серо-черные здания, и только кое-где светофор подмигивал нам своим большим, круглым, цветным глазом.

Вот, наконец, мы достигли цели нашей поездки. Художественный музей находиться в здании губернаторского дома. Раньше здесь бывали российские императоры, сейчас хранятся произведения изобразительного искусства (портреты, пейзажи и небольшие скульптуры).

Наша группа вместе с экскурсоводом входит в один из залов музеев, и первые несколько минут мы стоим как зачарованные, пораженные красотой увиденного. Перед нами предстает просторная бело-зеленая комната с высокими колоннами, устремляющимися ввысь, и архитектурными украшениями. В центре потолка висит огромная красивая люстра, которая играет всеми цветами радуги и подрагивает в такт нашим движениям. На стенах, по периметру комнаты, висят картины знаменитых художников. Вся наша группа устремляется к портрету купчихи Расторгуевой художника К. Е. Маковского. На нас, как живая, смотрит женщина средних лет с темно-карими глазами. Ворот ее одежды украшен тончайшим кружевом ручной работы, в ушах и на шее переливается жемчуг. Создается впечатление, что сейчас эта умная женщина встанет, подойдет к нам и начнет рассказывать о своей непростой жизни. В глазах у нее тоска и одиночество. С помощью линий на плоском полотне художник сумел донести до нас настроение и характер купчихи.

Дальше мы видим картину художника-мариниста Айвазовского "Девятый вал". С помощь зеленой, серой красок , а также богатства тонов этих цветов автор передает различные чувства. Глядя на полотно, видишь, чувствуешь и переживаешь ту трагедию, которая случилась на море во время шторма. И прекрасно осознаешь, как человек бессилен перед природной стихией. И нужно быть внимательным , осторожным и бережным, как к своей жизни, так и к судьбе окружающих тебя людей и радоваться каждому прожитому мгновению. А то жизнь так коротка и быстротечна.

Следующая картина В. Г. Перова "Мальчик" Перед нами предстает худой, бледный пацан, одетый в лохмотья, из бедной многодетной семьи. Он там, наверное, за старшего, должен заботиться о младших братьях и сестрах, т. к. родители целые день трудятся, а денег, чтобы прокормить большую семью не хватает. В доме закончилась вода, и этот хрупкий мальчуган с большим кувшином ходил на источник. По пути ему встретились соседские мальчишки, которые стали смеяться над его плохонькой одежонкой и большим кувшином, в котором он нес воду. Мальчик поставил на землю сосуд с водой, сжал кулаки и уже готов броситься на обидчиков, чтобы защитить себя и своей семьи. Картина написана более сотни лет назад, а выражает насущные проблемы нашей действительности. Не во всех семьях родители могут содержать своих детей, особенно это касается многодетных семей, некоторые из них живут на грани нищенского существования.

А мальчишки как тогда, так и сейчас защищают свои честь и достоинство при помощи кулаков.

Увиденные картины произвели на меня неизгладимое впечатление. В моей душе что-то перевернулось, и я никак не могла понять, как художник с помощью красок передает чувства, объем и цвет. В этом сила и гениальность художника. Это и есть искусство, когда один человек сможет донести до миллионов других красоту окружающего мира, его бесценность и значимость. Я другими глазами посмотрела на все, что меня окружало, и мне захотелось сделать что-то необычное. Поэтому, когда в перерыве мы пошли обедать в столовую, я использовала все столовые приборы по назначению, держа нож в правой руке, а вилку в левой, поглощая бифштекс , который нам давали на второе.

Моя душа была готова общаться с прекрасным дальше. И поэтому первые аккорды классической музыки органически вплелись в мое сознание. Я получила огромное удовольствие, слушая красивую музыку и как бы общаясь со всеми людьми, которые окружали меня в данный момент. И еще мне захотелось научиться играть на фортепиано, чтобы из-под пальцев моих рук могли раздаваться чудесные звуки.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--