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Cочинение «Мои впечатления от поездки в галерею искусств »

Наверное, нужно начать с того, что я никогда не была ни в галерее искусств, ни в музее. Седьмого декабря я первый раз побывала в этом красивом, необычном и немного загадочном месте… 
…Когда я ехала, я думала, что галерея будет простой и чуть-чуть разнообразной. Такой я ее себе тогда представляла. Но я ошибалась. Когда я вошла в зал, который был полон картин и музыки…Я очутилась в сказке…В сказке, которая меняла свои сюжеты. Причем, мне они показались необычными. Вы, наверное, спросите: «Почему?» По-моему, в каждой картине, которую я видела и чувствовала с помощью музыки была какая-то изюминка… 
…В галерее было спокойно и тихо. Нежные, теплые тона покрывали стены. Они давали возможность расслабиться и полностью отдаться искусству.  
Не могу не отметить и то, что экскурсоводы были добры к нам. Их рассказы помогали понять, что собой представляет та или иная картина (вещь), где, когда и при каких обстоятельствах она сделана…В каждом зале музыка…Это было так завораживающе. Я сама играю на музыкальном инструменте (на гитаре), но когда играешь сам, редко можешь почувствовать душой то, что играешь. А сидя в зале, наполненном, наверное, такими же слушателями как я, я полностью отдалась музыке. Я чувствовала ее, представляла и думала, что же пытался изобразить композитор с помощью этой музыки.  
Этот день был наполнен самыми яркими впечатлениями: музыкой, картинами, рассказами, экскурсией по городу и многим другим…А часы, из которых выходил ослик…По-моему, это сделано очень оригинально. И, как я поняла, это тоже шаг к искусству.  
Эти непонятные чувства до сих пор переполняют мою душу. Оркестр, картины, ослик навсегда останутся у меня в сердце.  
Я не знала, что у нас в городе есть такая замечательная и немного необыкновенная галерея искусств. Мне кажется, что каждый человек (неважно, взрослый или еще ребенок), побывавший в этом загадочном месте, которое помогает найти тебе свое место в этом мире, начинает изучать какое-либо ремесло искусства.  
Я бы, конечно, хотела еще раз побывать в галерее искусств, и, надеюсь, мне удастся это сделать.  
И в заключение, я бы хотела написать стихотворение небольшое, которое сочинила, когда уезжала из галереи… 
…Тишина и покой… 
Свет и музыка льется… 
Это сказки такой начало бежит… 
Седьмое число… 
Зима и декабрь… 
В галерею иду 
И на улице зябко.  
В галерее тепло, 
Всюду песни, картины 
Гусли тихо поют 
(Чтоб о них не забыли).  
Тишина и покой 
А нам все объясняют: 
И кто это такой, 
И откуда их знают.  
Восхищенье у всех 
От картин и от статуй.  
Амулеты плели 
И рисуем в палатах.  
«Посмотрите туда…», 
«А вот здесь…», «А вот это»… 
Тишину нарушаем 
Восхищаясь всем этим: 
Много статуй (их две), 
(Я запомнила это).  
Церкви, экскурсовод, 
(Знает он все на свете).  
Не хотим уезжать 
Из красивого дома.  
Хотим слушать опять, 
Что все это такое.  
Я сейчас вот пишу, 
(До сих пор в восхищенье) 
К вам обратно хочу 
Посмотреть все творенья.  
Очень много картин, 
Очень много о предках, 
Натюрморты, цветы, 
Свет от телепроектов.  
Я сейчас вам пишу 
И опять вспоминаю 
Эту музыку (ту, о которой не знаю).  
И услышав ее, 
В том загадочном зале, 
Окунулась я в мир 
О котором вы знали… 
Я не знала о нем, 
Но из музыки этой 
Я услышала все 
И увидела лето.  
На душе теплота.  
Навсегда я запомню 
Это чудо. И может 
Увижу я снова.  
Много можно писать… 
Но не нужно, не надо 
Я хочу лишь сказать, 
Что искусство – награда.  
Его можно найти 
Да и можно принять.  
Это счастье твое 
В сердце надо впускать.  
Восхищенье мое 
Никогда не угаснет.  
И спасибо вам всем, 
Я увидела счастье!!!. . .  
…Тишина и покой… 
Музыка затихает… 
Это сказки моей 
Двери я закрываю… 

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