Cочинение «Мои впечатления от поездки в галерею искусств »

Наверное, нужно начать с того, что я никогда не была ни в галерее искусств, ни в музее. Седьмого декабря я первый раз побывала в этом красивом, необычном и немного загадочном месте…

…Когда я ехала, я думала, что галерея будет простой и чуть-чуть разнообразной. Такой я ее себе тогда представляла. Но я ошибалась. Когда я вошла в зал, который был полон картин и музыки…Я очутилась в сказке…В сказке, которая меняла свои сюжеты. Причем, мне они показались необычными. Вы, наверное, спросите: «Почему?» По-моему, в каждой картине, которую я видела и чувствовала с помощью музыки была какая-то изюминка…

…В галерее было спокойно и тихо. Нежные, теплые тона покрывали стены. Они давали возможность расслабиться и полностью отдаться искусству.

Не могу не отметить и то, что экскурсоводы были добры к нам. Их рассказы помогали понять, что собой представляет та или иная картина (вещь), где, когда и при каких обстоятельствах она сделана…В каждом зале музыка…Это было так завораживающе. Я сама играю на музыкальном инструменте (на гитаре), но когда играешь сам, редко можешь почувствовать душой то, что играешь. А сидя в зале, наполненном, наверное, такими же слушателями как я, я полностью отдалась музыке. Я чувствовала ее, представляла и думала, что же пытался изобразить композитор с помощью этой музыки.

Этот день был наполнен самыми яркими впечатлениями: музыкой, картинами, рассказами, экскурсией по городу и многим другим…А часы, из которых выходил ослик…По-моему, это сделано очень оригинально. И, как я поняла, это тоже шаг к искусству.

Эти непонятные чувства до сих пор переполняют мою душу. Оркестр, картины, ослик навсегда останутся у меня в сердце.

Я не знала, что у нас в городе есть такая замечательная и немного необыкновенная галерея искусств. Мне кажется, что каждый человек (неважно, взрослый или еще ребенок), побывавший в этом загадочном месте, которое помогает найти тебе свое место в этом мире, начинает изучать какое-либо ремесло искусства.

Я бы, конечно, хотела еще раз побывать в галерее искусств, и, надеюсь, мне удастся это сделать.

И в заключение, я бы хотела написать стихотворение небольшое, которое сочинила, когда уезжала из галереи…

…Тишина и покой…

Свет и музыка льется…

Это сказки такой начало бежит…

Седьмое число…

Зима и декабрь…

В галерею иду

И на улице зябко.

В галерее тепло,

Всюду песни, картины

Гусли тихо поют

(Чтоб о них не забыли).

Тишина и покой

А нам все объясняют:

И кто это такой,

И откуда их знают.

Восхищенье у всех

От картин и от статуй.

Амулеты плели

И рисуем в палатах.

«Посмотрите туда…»,

«А вот здесь…», «А вот это»…

Тишину нарушаем

Восхищаясь всем этим:

Много статуй (их две),

(Я запомнила это).

Церкви, экскурсовод,

(Знает он все на свете).

Не хотим уезжать

Из красивого дома.

Хотим слушать опять,

Что все это такое.

Я сейчас вот пишу,

(До сих пор в восхищенье)

К вам обратно хочу

Посмотреть все творенья.

Очень много картин,

Очень много о предках,

Натюрморты, цветы,

Свет от телепроектов.

Я сейчас вам пишу

И опять вспоминаю

Эту музыку (ту, о которой не знаю).

И услышав ее,

В том загадочном зале,

Окунулась я в мир

О котором вы знали…

Я не знала о нем,

Но из музыки этой

Я услышала все

И увидела лето.

На душе теплота.

Навсегда я запомню

Это чудо. И может

Увижу я снова.

Много можно писать…

Но не нужно, не надо

Я хочу лишь сказать,

Что искусство – награда.

Его можно найти

Да и можно принять.

Это счастье твое

В сердце надо впускать.

Восхищенье мое

Никогда не угаснет.

И спасибо вам всем,

Я увидела счастье!!!. . .

…Тишина и покой…

Музыка затихает…

Это сказки моей

Двери я закрываю…