Cочинение «Мои впечатления от поездки в галерею искусств »
Наверное, нужно начать с того, что я никогда не была ни в галерее искусств, ни в музее. Седьмого декабря я первый раз побывала в этом красивом, необычном и немного загадочном месте…
…Когда я ехала, я думала, что галерея будет простой и чуть-чуть разнообразной. Такой я ее себе тогда представляла. Но я ошибалась. Когда я вошла в зал, который был полон картин и музыки…Я очутилась в сказке…В сказке, которая меняла свои сюжеты. Причем, мне они показались необычными. Вы, наверное, спросите: «Почему?» По-моему, в каждой картине, которую я видела и чувствовала с помощью музыки была какая-то изюминка…
…В галерее было спокойно и тихо. Нежные, теплые тона покрывали стены. Они давали возможность расслабиться и полностью отдаться искусству.
Не могу не отметить и то, что экскурсоводы были добры к нам. Их рассказы помогали понять, что собой представляет та или иная картина (вещь), где, когда и при каких обстоятельствах она сделана…В каждом зале музыка…Это было так завораживающе. Я сама играю на музыкальном инструменте (на гитаре), но когда играешь сам, редко можешь почувствовать душой то, что играешь. А сидя в зале, наполненном, наверное, такими же слушателями как я, я полностью отдалась музыке. Я чувствовала ее, представляла и думала, что же пытался изобразить композитор с помощью этой музыки.
Этот день был наполнен самыми яркими впечатлениями: музыкой, картинами, рассказами, экскурсией по городу и многим другим…А часы, из которых выходил ослик…По-моему, это сделано очень оригинально. И, как я поняла, это тоже шаг к искусству.
Эти непонятные чувства до сих пор переполняют мою душу. Оркестр, картины, ослик навсегда останутся у меня в сердце.
Я не знала, что у нас в городе есть такая замечательная и немного необыкновенная галерея искусств. Мне кажется, что каждый человек (неважно, взрослый или еще ребенок), побывавший в этом загадочном месте, которое помогает найти тебе свое место в этом мире, начинает изучать какое-либо ремесло искусства.
Я бы, конечно, хотела еще раз побывать в галерее искусств, и, надеюсь, мне удастся это сделать.
И в заключение, я бы хотела написать стихотворение небольшое, которое сочинила, когда уезжала из галереи…
…Тишина и покой…
Свет и музыка льется…
Это сказки такой начало бежит…
Седьмое число…
Зима и декабрь…
В галерею иду
И на улице зябко.
В галерее тепло,
Всюду песни, картины
Гусли тихо поют
(Чтоб о них не забыли).
Тишина и покой
А нам все объясняют:
И кто это такой,
И откуда их знают.
Восхищенье у всех
От картин и от статуй.
Амулеты плели
И рисуем в палатах.
«Посмотрите туда…»,
«А вот здесь…», «А вот это»…
Тишину нарушаем
Восхищаясь всем этим:
Много статуй (их две),
(Я запомнила это).
Церкви, экскурсовод,
(Знает он все на свете).
Не хотим уезжать
Из красивого дома.
Хотим слушать опять,
Что все это такое.
Я сейчас вот пишу,
(До сих пор в восхищенье)
К вам обратно хочу
Посмотреть все творенья.
Очень много картин,
Очень много о предках,
Натюрморты, цветы,
Свет от телепроектов.
Я сейчас вам пишу
И опять вспоминаю
Эту музыку (ту, о которой не знаю).
И услышав ее,
В том загадочном зале,
Окунулась я в мир
О котором вы знали…
Я не знала о нем,
Но из музыки этой
Я услышала все
И увидела лето.
На душе теплота.
Навсегда я запомню
Это чудо. И может
Увижу я снова.
Много можно писать…
Но не нужно, не надо
Я хочу лишь сказать,
Что искусство – награда.
Его можно найти
Да и можно принять.
Это счастье твое
В сердце надо впускать.
Восхищенье мое
Никогда не угаснет.
И спасибо вам всем,
Я увидела счастье!!!. . .
…Тишина и покой…
Музыка затихает…
Это сказки моей
Двери я закрываю…