Cочинение «Мои впечатления от поездки во Францию»

Наконец-то мы в Париже - городе моей мечты! В гостинице на маленькой улице rue de Moscou, которая даже не отмечена на карте города, очень уютно. Весь Париж состоит из маленьких и кривых улочек,вымощенных булыжником;гуляя по ним можно запросто заблудиться. По ним можно довольно быстро выйти на Елисейские поля, прямо на площадь Согласия, в центре которой возвышается египетский обелиск. Посмотришь налево - в утренней дымке Лувр, со своим очаровательным парком. Посмотришь направо - Триумфальная арка, обрамленная аллеями.

Пойти дальше - Сена. Справа вдалеке виден мост Александра III-го - самый красивый мост Парижа. С одной стороны моста герб Франции, а с другой - России. Еще дальше видна Эйфелева башня, такая ажурная и манящая. Если подняться на 2 этаж башни, такое впечатление,что весь город у тебя на ладони, дует сильный ветер. А за Сеной, недалеко от Пантеона, находится многоэтажный дом, в котором на последнем этаже живет сам Ален Делон! Ему также принадлежит стеклянный купол, в котором находится зимний сад.

Но вернемся в Луврский парк. Он великолепен со своими скульптурами. Мы узнали, что в парке есть скульптуры,восстановленные отцам Жан-Поля Бельмондо, моего любимого актера. Если дойти до Лувра и выйти через двор к реке, то рукой подать до острова Сите с собором Парижской Богоматери. Он совсем такой,как его описывает Виктор Гюго в своем одноименном романе, с теми же химерами. Перед собором находится так называемый гвоздь, точка начала всех дорог Франции. Если на ней покрутиться три раза вокруг себя, можно загадывать желание. Зайдем в собор, такой сумрачный и таинственный, что кажется, будто стены давят на тебя, спасают чудесные витражи, прекрасная органная музыка. Можно сесть на скамью и отдохнуть в полумраке под торжественные аккорды - становится спокойно на душе.

А если пойти в другую сторону от отеля, то можно попасть на площадь Пигаль. недалеко от которой находится знаменитая Красная мельница на улице Клиши, там много лавочек, торгующих сувенирами. Там работают по большей части африканцы. Они на ломаном русском говорили "Добрый вечер" и предлагали купить браслеты,платочки, брелки. . . Если свернуть налево в любую из маленьких улочек, то дойдешь до квартала Монмартр. Здесь можно встретить очень много лавочек, торгующих всякой всячиной, начиная от моделей Эйфелевой башни и кончая старинными гравюрами. Все эти улочки ведут наверх, к собору Cacre Coeure. Он возвышается на вершине холма, специально сделанного для собора. Такой белый и светлый, он светится от ярких весенних лучей солнца. Рядом небольшая площадь, на которой художники нарисуют ваш портрет. В этом квартале очень много памятных мест, связанных с писателями и художниками. Улицы, кабачки и площади описаны в романах и нарисованы на известных картинах.

Париж - волшебный город, который может околдовать кого угодно. Вы догадались, какое желание я загадала перед Собором Парижской Богоматери?