Cочинение «Моисей»

Вероятно, ни один человек в истории не был отмечен такой всеобщей любовью, как великий древнееврейский пророк Моисей. К тому же с течением времени его слава только возрастает, как и число его почитателей. Вероятнее всего, Моисей жил и творил в тринадцатом веке, поскольку Рамзес II, о котором известно, что он был фараоном во время исхода евреев из Египта, умер в 1237 году до н. э. Во времена Моисея, по мере того, как становился понятным смысл книги "Исхода", имелось достаточное количество иудеев, которые не были согласны с его политикой. Однако через пять столетий Моисею поклонялся уже весь еврейский народ. К 500 году н. э. слава о нем, равно как и христианство, распространились почти по всей Европе. Столетием позже Магомет признал Моисея истинным пророком, и с распространением ислама Моисей стал обожаемой фигурой во всем исламском мире (даже в Египте). Сегодня, спустя тридцать два столетия, Моисею поклоняются в равной степени евреи, христиане и мусульмане; он даже снискал уважение у многих агностиков. Благодаря современным средствам коммуникации его даже лучше знают сегодня, чем в прошлом.



Несмотря на его славу, достоверной информации о жизни Моисея явно недостаточно. Существовали даже гипотезы (не принятые большинством ученых), что Моисей был египтянином, поскольку его имя скорее египетского, чем еврейского происхождения. (Слово это означает "ребенок" или "сын" и составляет часть имени нескольких известных египетских фараонов. ) Истории о Моисее из Ветхого Завета вряд ли можно принять за чистую монету, поскольку в них содержится много всяких чудес. Истории о горящем кусте или о том, например, как Моисей превратил свой жезл в змею, сверхъестественны по своей сути; и, наверно, история о том, как восьмидесятилетний Моисей во время исхода евреев из Египта умудрился совершить сорокалетний переход через пустыню, это история для легковерных. Безусловно, мы хотели бы знать точно, что совершил на самом деле Моисей, перед тем как его биографию похоронила лавина легенд.



Многие пытались дать правдивую интерпретацию библейских историй о десяти казнях египетских и о переходе через Красное море. Однако большинство из самых популярных историй Ветхого Завета о Моисее носят легендарный характер, и у них есть аналогии в других мифологиях. Например, история о Моисее и камышах удивительно похожа на вавилонскую историю о Саргоне из Аккада, великом царе, который правил в 2360-2305 г г. до н. э.



В принципе, Моисею приписывают три основных достижения. Ему отдают должное в том, что он был политическим деятелем, который возглавил исход евреев из Египта. По крайней мере, уже в этом, ему, безусловно, принадлежит большая заслуга. Во вторых, он известен как автор пяти книг Библии ("Бытие", "Исход", "Левит", "Числа", "Второзаконие"), на которые часто ссылаются как на Пятикнижие Моисея и которое есть не что иное как еврейская библия – "Тора". Эти книги включают в себя Моисеевы законы – перечень правил, которые в принципе определяли поведение евреев в библейские времена и которые включали в себя "Десять заповедей". Принимая во внимание огромную роль, которую сыграли "Тора" в целом и "Десять заповедей" в частности, их автор мог бы претендовать на то, чтобы его считали человеком, который оказал на мировое развитие огромное и стойкое влияние. Однако большинство историков, занимающихся изучением библейского периода, пришли к выводу, что Моисей не был единственным автором этих кни г. Эти книги, видимо, были созданы несколькими авторами, и значительное количество материала было написано главным образом после смерти Моисея. Вполне возможно, что Моисей и сыграл некоторую роль в систематизации существующих древнееврейских обычаев или даже в разработке еврейских законов, однако это не позволяет судить о том, насколько велика была его роль.



В-третьих, многие считают Моисея основателем еврейского монотеизма. В некотором отношении для такого заявления нет никаких оснований. Единственным нашим источником информации о Моисее является Ветхий Завет. И Ветхий Завет ясно и недвусмысленно называет Авраама основателем монотеизма. Тем не менее совершенно ясно, что еврейский монотеизм сошел бы на нет, если бы не Моисей, который сыграл решающую роль в его сохранении и распространении. Это его величайшая заслуга, потому что христианство и ислам – эти две величайшие религии в мире – унаследовали еврейский монотеизм. Эта идея об одном истинном Боге, в которую Моисей верил так страстно, в конце концов распространилась на большую часть мира.