Cочинение «Мой дедушка»

Дедушка был очень скромным, неразговорчивым человеком. Он не любил вспоминать военное лихолетье. Да и было отчего. Ведь на его долю выпали тяжелые испытания. В 1938 г. он окончил семилетнюю школу в Туле (теперь это лицей № 1). Поступил в ФЗУ при оружейном заводе. Его отец в то время уже работал там инструментальщиком. Дедушка мечтал стать хорошим рабочим, продолжателем династии. Но война нарушила все планы. Оружейный завод был эвакуирован с началом войны на Урал. Мой дедушка с отцом и младшим братом оказался в Куйбышеве. В кратчайшие сроки был налажен выпуск оружия для нашей армии. Работники завода получили бронь (освобождение от военной службы). Все свои силы они отдавали работе: не отходили от станков по 12-14 часов, тут же спали. Голодные и уставшие, рабочие понимали, что своим трудом помогают солдатам биться с немецко-фашистскими захватчиками. Дедушка рассказывал, что все внимательно слушали сводки Совинформбюро, огорчались неудачам и радовались победам. Он осознавал, что делает важную работу, но сам мечтал драться с врагом, стремился попасть на фронт. Заводу же нужны были рабочие руки, поэтому дедушка имел бронь и «законным» способом попасть в действующую армию не мог. Тогда дедушка Алеша пошел на хитрость. Стал часто ходить на рынок, где, по слухам, устраивали «облавы». Он соврал, что потерял документы, скрыл, что работает на заводе. И 5 августа 1944 г. Куйбышевским райвоенкоматом был направлен в 26-й учебно-танковый полк. В то время ему было 19 лет. Он прошел подготовку и получил военную специальность – заряжающий средних танков. После краткосрочных курсов дедушка был отправлен на фронт в состав 2-й гвардейской танковой бригады, участвовал в боевых действиях по освобождению Кенигсберга (ныне г. Калининград). За героизм и отвагу мой дедушка был награжден медалью «За боевые А. заслуги», орденом Красной Звезды, юбилейными медалями. Войну закончил ефрейтором. В детстве дедушка мне разрешал играть со своими медалями, а я был маленький и не понимал, что они значат для него. Мне нравилось, когда он надевал свой парадный костюм и шел на встречу с ветеранами в трамвайно-троллейбусное депо, где работал после войны. Это был единственный день в году, когда дедушка носил медали и ордена. В 45-летний юбилей Победы он вернулся из военкомата с рюкзаком за плечами и дорогим подарком – часами. Мы вместе разбирали рюкзак, мне достались военная пилотка и фляга. Когда спрашивали, где я это взял, то я гордо отвечал: «Это дедушка принес с войны». На стене в его комнате всегда стояли часы, которые я любил крутить, вот их он действительно принес с войны. Они были в танке Т-34, на котором дедушка воевал. Часы давно не работают, но мы храним их как реликвию вместе с наградами и военным билетом. Больше всего дедушка любил медаль «За боевые заслуги», полученную в 194' г. на подступах к Кенигсбергу. В апреле 1945 г. фронт под командованием И. Д Черняховского, в состав которого входила 2-я гвардейская танковая бригада (затем 3-й Белорусский фронт возглавил А. М. Василевский), развивал наступление на Восточно-Прусском направлении. С боями шли к городу-крепости Кенигсбергу Дедушка хорошо помнил тот апрельский день, когда завязался бой километрах в десяти от города, на окраине деревни (к сожалению, я не запомнил ее название) Навстречу русским танкам двигались немецкие «тигры» и «пантеры». Наши машины, в том числе и дедушкин Т-34, прикрывали позиции пехоты. Развернулось нешуточное сражение.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--