Cочинение «Мой дом - моя крепость! (2)»

Мой дом-моя крепость. Этим немногословным высказыванием мы подразумеваем, огромный смысл.

Когда ты в малом возрасте, ты не желаешь жить по законам семьи. Но, повзрослев, ты понимаешь, что эти законы нужны. Это правила твоей крепости, твоей семьи, твоего дома. В каждой семье имеют место существования те или иные законы, свои традиции.

Ты растешь, воспитываешься в своей семье, возле своих родителей, брата, сестры, с их помощью ты получаешь новое мировосприятие, по-новому воспринимаешь всё происходящее. Видишь первую мамину улыбку, улыбку счастья. В семье, ты, любишь и ненавидишь, ненавидишь и любишь. Когда становишься подростком начинаешь не любить, старшего брата и сестру. Проходит полгода, и всё опять по-старому. Ты опять их любишь и везде и всегда с ними. Затем лет через 7-8 ты уходишь из своего дома, улетаешь из гнезда, где ты вырос. И, кажется, ты рад этому. Но проходит год, другой и всё же тебя опять тянет в тот старенький домик, к родителям. Где ты жил до этого и где ты вырос, но изменить уже ничего нельзя.

Семья-это святое. В этом доме ты вырос, сделал первые шаги, сказал первое слово. И ты должен и обязан, любить и уважать свою семью, родителей. Так как именно им ты обязан своей жизнью. Твой дом-это твоя крепость и ты должен его защищать.



Трусова Дарья, 13 лет, г. Канск, СОШ №6, преподаватель Михайлова А. В