Cочинение «Мой дом - моя крепость!»

Слово " крепость" - очень старинное, слово восьмого века. В это время шли феодальные (межусобные) войны. Крепость- это замок, т. е. жилище человека (людей), его крепость. Замки были построены для оборонения хозяина и его семьи от неприятелей (врагов).

Времена меняются, мода тоже. Сейчас за окном 21 век. Люди научились строить более удобные и комфортабельные жилища. Но, к сожалению, эти дома не сильно обороняют хозяина и его семью от нападения врагов.

Дома меня никто не обидит, не обзовет дурным словом. Дома я чувствую себя защищенной, как в крепости, поэтому " Мой дом - моя крепость!"

Моя семья

Моя семья- это святое,

Мое любимое родное.

Так много значит для меня

Моя любимая семья!

Я люблю свою семью,

Уважаю и ценю!

Так получается семья,

Дороже золота, друзья!