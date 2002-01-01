Cочинение «Мой город Харьков»

Во второй половине XX века Харьковщина становится гигантской строительной площадкой: в Харькове и области строятся новые жи-лые кварталы, заводы, фабрики, научные и культурные центры. Медицина и сельское хозяйство, самолетостроение и ядерная физика, машиностроение и архитектура — все это стало достижениями нашего края, который дал человечеству талантливых деятелей искусства и гениальных ученых.



В 60-80-х годах XX столетия наш город в связи с индустриальным строительством пережил активный рост промышленности.



Харьков явился одним их наиболее известных центров науки и образования. Появляется метрополитен, один из лучших.



Сейчас, в новых условиях, связанных с провозглашением Независимости Украины, наш город активно осваивает роль ведущего центра торговли, науки, промышленности и образования.



В связи с этим меняется лицо города, появляются новые архитектурные постройки и целые строительные комплексы. Так, в последние годы был создан спорткомплекс «ХПИ» на улице Артема, комплекс Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В архитектурном стиле постмодернизма появились здание Уксоцбанка и рестораны «Метрополь», «Мак-Дональде»; в стиле Ы§п 1есп — детский развлекательный комплекс в парке имени Горького, административное здание фирмы «АВЭК».



Один из последних памятников, установленных в Молодежном парке, — памятник жертвам Чернобыльской катастрофы.



В 1991 году было введено в эксплуатацию здание Театра оперы и балета, проектирование и строительство которого было начало в 1965 году. Удивительной красотой комплекс ХАТОБа напомнила и декоративная композиция «Музыка Лысенко», созданная в 1987 году скульптором Ястребовым и архитектором Миргородским. В 2002 году был открыт мемориальный комплекс памяти жертв нацизма в Дробицком Яру.