Cочинение «Мой лучший день лета»

Лето – прекрасная пора, особенно, когда его проводишь с друзьями! Каждый день ты находишься на природе: ходишь в походы, встречаешь рассветы и провожаешь закаты.



«Гаснет вечер, солнце скрылось…

Лишь закат краснеет. .

Счастлив тот, кому зарею

Теплый ветер веет…»

И. Бунин



Об одном таком закате я хочу рассказать.

Однажды вечером с друзьями мы решили погулять. Погода была просто отличная! Мы гуляли по улицам нашего поселка и незаметно оказались на самой его окраине, где почти нет дорог, а только огромное поле и лес.

В этот вечер небо было чистое, без туч, лишь вдали виднелись перистые облака.

С друзьями мы решили остаться и посмотреть на золотой лес. Так как дело было ближе к осени, все деревья были одеты в золотой наряд. Мы стояли и любовались красотой уходящего летнего пейзажа.

Вдруг кто-то крикнул: «Смотрите!».

Мы обернулись и увидели: солнце опускается за лес, окутывая своими лучами все вокруг. Линия горизонта была огненного цвета, чем выше, тем светлей, и, наконец, совсем белая, а дальше голубая…

Свои лучи солнце разбрасывало по всему поселку. Зрелище было необыкновенное! Некоторые лучи падали и на золотой лес, и от этого его прекрасный цвет становился более насыщенным.

Небо было разукрашено оранжевым, розовым и голубым цветом. И даже облака, находившиеся вдали, изменили цвет с чисто-белого на бледно-розовый.

Желтый диск солнца все глубже и глубже садился за лес, оставляя лишь огненного цвета горизонт и необыкновенно красивый лес…

Вот небо уже совсем не голубое!. . Оно с оттенком розового!. .

Наконец, солнце уже совсем скрылось за лесом, а его лучи все еще видны. Уже горизонт потерял немного цвета, но был все так же красив….

Этот необыкновенный закат мы наблюдали около часа! И этот час пролетел как одно мгновение.

Конечно, закат лучше всего наблюдать на море или в горах. Но теперь я точно знаю, что даже если наблюдать за закатом солнца в нашем сибирском посёлке, восхищения и эмоционального восприятия получишь не меньше!

То, что я видела, невозможно описать словами… Нужно научиться увидеть своими глазами и почувствовать душой и сердцем все то, что находится рядом с тобой.

Я думаю, что это был лучший день не только этого лета, но и всей моей жизни.