Cочинение «Мой лучший день лета»
Лето – прекрасная пора, особенно, когда его проводишь с друзьями! Каждый день ты находишься на природе: ходишь в походы, встречаешь рассветы и провожаешь закаты.
«Гаснет вечер, солнце скрылось…
Лишь закат краснеет. .
Счастлив тот, кому зарею
Теплый ветер веет…»
И. Бунин
Об одном таком закате я хочу рассказать.
Однажды вечером с друзьями мы решили погулять. Погода была просто отличная! Мы гуляли по улицам нашего поселка и незаметно оказались на самой его окраине, где почти нет дорог, а только огромное поле и лес.
В этот вечер небо было чистое, без туч, лишь вдали виднелись перистые облака.
С друзьями мы решили остаться и посмотреть на золотой лес. Так как дело было ближе к осени, все деревья были одеты в золотой наряд. Мы стояли и любовались красотой уходящего летнего пейзажа.
Вдруг кто-то крикнул: «Смотрите!».
Мы обернулись и увидели: солнце опускается за лес, окутывая своими лучами все вокруг. Линия горизонта была огненного цвета, чем выше, тем светлей, и, наконец, совсем белая, а дальше голубая…
Свои лучи солнце разбрасывало по всему поселку. Зрелище было необыкновенное! Некоторые лучи падали и на золотой лес, и от этого его прекрасный цвет становился более насыщенным.
Небо было разукрашено оранжевым, розовым и голубым цветом. И даже облака, находившиеся вдали, изменили цвет с чисто-белого на бледно-розовый.
Желтый диск солнца все глубже и глубже садился за лес, оставляя лишь огненного цвета горизонт и необыкновенно красивый лес…
Вот небо уже совсем не голубое!. . Оно с оттенком розового!. .
Наконец, солнце уже совсем скрылось за лесом, а его лучи все еще видны. Уже горизонт потерял немного цвета, но был все так же красив….
Этот необыкновенный закат мы наблюдали около часа! И этот час пролетел как одно мгновение.
Конечно, закат лучше всего наблюдать на море или в горах. Но теперь я точно знаю, что даже если наблюдать за закатом солнца в нашем сибирском посёлке, восхищения и эмоционального восприятия получишь не меньше!
То, что я видела, невозможно описать словами… Нужно научиться увидеть своими глазами и почувствовать душой и сердцем все то, что находится рядом с тобой.
Я думаю, что это был лучший день не только этого лета, но и всей моей жизни.