Cочинение «Мой любимый город в будущем»

Донецк — известный на всю страну центр угольной промышленности. К тому же это просто красивый современный город, Жители которого заботятся о его благоустройстве и чистоте. Мне всегда нравилось мечтать о том, каким мог бы стать Донецк в будущем. Вот как я это себе представляю. Благодаря тому, что были открыты и освоены новые источники энергии (главным образом, солнца, ветра, приливов и отливов), исчезла необходимость в добыче угля, и земля, истощенная и изуродованная человеческой деятельностью, получила возможность отдохнуть. Пустоты в шахтах были засыпаны специально привезенным грунтом, и на местах заводов и шахт выросли зеленые рощи и национальные парки, были созданы оздоровительные центры. Люди научились рациональнее использовать полезные площади. Вместо старых типовых и наводящих уныние своей одинаковостью домов было развернуто строительство модернизированных комфортных жилых комплексов, значительно поднявшихся вверх. Вместо мусоропроводов были изобретены сжигатели отходов, расположенные в каждой квартире.





На крышах домов были установлены солнечные батареи, обеспечивающие их энергией, а также парковки для транспорта. Что касается последнего, то автомобили, работающие на бензине и дизельном топливе, были заменены аэромобилями — летающими кабинками, в основу работы которых были положены все те же солнечные батареи. Это позволило значительно оздоровить атмосферу, долгое время отравляемую выхлопными газами. С управлением подобным аппаратом с легкостью справлялся даже ребенок. Кроме того, ручное управление могло переключаться на автоматическое, при котором в бортовой компьютер вводились координаты места, куда необходимо попасть.



Асфальтированные дороги утратили свое значение. Вместо них город украсился цветниками и аллеями, тенистыми бульварами, на которых по выходным играли живые оркестры. Появились такие архитектурные шедевры, как Всеобщая школа, мэрия города, Дворец искусств, главные Северные и Южные ворота.



Была пересмотрена и усовершенствована система образования, согласно которой вводилось индивидуальное обучение и ранняя специализация. Полностью исчезла безработица, каждый человек стал востребован обществом. Сфера обслуживания поднялась на новый уровень развития: теперь все необходимое можно было заказать по видеофону и получить по каналам доставки, подведенным в каждую квартиру. Я надеюсь, что в будущем Донецк станет именно таким городом, и в нем будет приятно и комфортно жить и взрослым, и детям.



Мы живем в прекрасном городе. Я очень люблю его и, конечно же, хочу, чтобы он становился все лучше и лучше. Каждый день наша жизнь меняется, меняется и облик городов, в особенности таких важных и больших, как наш.



Мне нравится, что он растет и облагораживается, становится таким красивым и современным: улицы — просторнее и чище, тротуары выложены разноцветной плиткой, а вдоль них тянутся аккуратные зеленые газоны. По вечерам весь город освещается многочисленными фонарями, и думаю, что в дальнейшем в его украшение будет вкладываться еще больше фантазии. Я словно вижу Донецк, состоящий из прозрачных зданий. На всех площадях и в сквериках, перед каждым солидным зданием будут бить чудесные фонтаны, один лучше другого. Струи их будут разноцветными, а вокруг в течение всего дня будет звучать музыка, наполняя город соответствующим настроением. Днем это будут веселые, жизнерадостные мелодии, а вечером — спокойные, романтические.



Кроме того, я представляю себе наш город утопающим в цветах и деревьях. Ведь природа — это залог чистоты воздуха, радости и вообще всей жизни. Выходные обязательно будут днями отдыха для всех. И люди смогут выбираться на природу: гулять по дорожкам скверов и парков, слушать пение птиц, дышать свежим воздухом. И все это в пределах города. Раньше Донецк был городом миллиона роз. Я думаю, они снова возродятся. Потому что розы — прекрасные цветы, и люди, которые по пути в школу или на работу будут любоваться их великолепием, обязательно будут испытывать чувство радости и вдохновения. Они будут учиться и работать с большим желанием и удовольствием. А это, в свою очередь, будет способствовать процветанию нашего города. Ведь радостные люди дарят радость всему вокруг.



Я представляю себе, как изменятся в будущем школы. Уже сейчас в нашу жизнь стремительно входят компьютеры и современные технологии. И я считаю, что школы тоже должны перейти на обучение с помощью компьютеров. Это облегчит и сделает более увлекательной учебу и упростит учителям оценку знаний. А может быть, знания вообще будут оценивать машины. А учителя будут преподавать в более свободной и интересной форме: с помощью музыки, занимательных рассказов и доверительных бесед с учениками. И не придется пачкать горы бумаги, переписывая с черновика на чистовик свои работы. У каждого ученика на столе будет стоять компьютер, на котором легко и быстро можно написать контрольную работу или сочинение, тут же исправить свои ошибки и отправить на компьютер учителю. Вот будет здорово!



А чтобы свободное время школьники проводили с таким же Удовольствием и пользой, будут созданы центры отдыха, где каждый найдет занятие по своему вкусу.

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