Cочинение «Мой любимый город»

У каждого счастливого человека есть свой любимый город. Есть любимый город не потому, что они счастливые, а счастливые, потому что у них он есть.

Чаще всего любимым городом, поселком, краем является то место, где человек родился или провел много времени.

Часто любимым городом называют тот, где промчалось детство человека, ведь именно с детством, если оно, конечно же, не было трудным, у большинства людей возникают самые добрые воспоминания. Сколько бы ни было лет человеку, он всегда помнит какие-то моменты из своего детства, а вместе с ними и места, где они происходили, то есть в любимом городе. Причем этому городу вовсе не обязательно быть столицей, городом-миллионером или еще какой-нибудь «шишкой». Он может быть тихим, заброшенным городком и в то же время являться самым любимым городом, так как с ним связано много приятных впечатлений.

У каждого любовь к городу проявляется по-разному, если вообще проявляется. Например, поэты сочиняют стихотворения о любимом городе, композиторы пишут музыку, художники рисунок картины, тем самым прославляя город и увековечивая память о нем на многие годы.

Я люблю Красногорск! Скоро у моего города будет праздник, а значит, и у меня. Этот небольшой городок является моей Родиной. Здесь я родилась, училась, завела кучу друзей. С Красногорском у меня связано много воспоминаний, ведь я знаю его вот уже почти восемнадцать лет. Я люблю этот город, сама не знаю за что. Ни за что конкретно, точнее, наверное, за то, что он есть и что он именно такой, непохожий ни на любой другой город. Есть просто чувство, которое я не могу объяснить словами, а могу лишь провести аналогию с любовью к родителям или к любимому человеку. Ведь их мы любим не за что-то, а просто за то, что они есть.

Однажды февральской ночью меня посетило вдохновение, и я написала стихотворение, которое я назвала «Ночной город» и посвятила Красногорску. Вот оно:

Я подойду к холодному окну: За ним зима, и ночь глубокая. Я вижу, город одинок, и он не спит, И я сегодня ночью не усну.

В соседнем доме выключили свет. Заснули все, уставши от мирских забот. Одна лишь я не сплю: не спится мне, Хотя я тоже где-то устаю.

Морозный воздух свищет в щель в окне, Мурашки бегают по телу моему. Быть может вот тогда, я в тот момент пойму, Что город говорит о чем-то мне.

Наверное, он хочет рассказать, Как подустал за прожитый сегодня день, Что он терпеть не может шум и канитель, И хочется ему скорей поспать.

Его мечта несбыточна, ведь я,

Ведь я сижу и разговариваю с ним,

А он в ответ пускает с крыши белый дым

И нехотя баюкает меня.



Когда я была маленькой, мы с семьей жили в одной из башен, что находятся на Волоколамском шоссе. Наша квартира была на самом последнем, четырнадцатом, этаже, и из окна открывался великолепный вид на весь город. Я любила смотреть на него с высоты птичьего полета.

Нельзя не обратить внимания на одно из главных достоинств моего любимого города — это Дворец культуры «Подмосковье», ведь именно с ним связано большинство allsoch. ru - 2001-2005 культурных мероприятий Красногорска. Наверное, нет такого человека в городе, который бы хоть раз не заглянул сюда. В ДК дети занимаются в различных кружках танцами, рисованием, иностранными языками, лепкой, пением и многим другим. Здесь регулярно проводятся различные концерты и выступления, приезжают известные артисты.

Другим особым местом в моем городе является Красногорский механический завод, или сокращенно КМЗ, известный во многих местах как производитель отличных приборов точного видения, приборов оптики и других необходимых вещей.

Есть у Красногорска огромный плюс: вокруг города много лесов, благодаря которым воздух остается сравнительно чистым. В любое время года можно запросто сходить на шашлычок с друзьями или просто побродить по лесу. Красота!

Самым популярным местом зимой, наверное, будет Черневская горка. Точнее, это не горка, а овраг, который со временем был оборудован под горнолыжный склон. Я сама из семьи горнолыжников и каждый год жду с нетерпением прихода зимы.

Я никогда по-настоящему не задумывалась о названии города. Стоит разобрать слово этимологически, и видно, что оно образовано из двух слов: «красный» и «гора». Слово «красный» значит «красивый». Получается красивая гора. Интересно.

Говорят, есть в Красногорске одно очень красивое место, которое находится за Домом пионеров. Я там ни разу не была, но все время хотелось побывать в этом местечке, так как ласково его называют «моя Швейцария»: в этом парке очень красивая и необычная природа.

В моем городе есть Государственный архив, в котором хранятся важные пленки и материалы. Посетив его однажды, вам непременно захочется туда вернуться, ведь там можно узнать много очень интересного.

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