Cочинение «Мой любимый мультфильм»

Последний раз, когда я ходила в кинотеатр, я смотрела там мультфильм. Это очень интересный компьютерный мультик, который называется «Шрек». В нем соединены приключения и любовь. И шутка. Итак, сюжет фильма таков. Где-то в лесу жило страшное чудовище по имени Шрек. Оно было ужасным снаружи, но с доброй душой. Люди его ненавидели и боялись. Однажды Шрек спас осла, который говорил человеческим языком. Чудовище и осел сдружились. Затем они спасли прекрасную принцессу от злого принца, который хотел на ней жениться. Принцесса была очень благодарна своим новым друзьям и осталась жить с ними. Так они втроем прожили некоторое время, пока Шрек и девушка не влюбились друг в друга. Однако Шреку стыдно было признаться за его уродство. Однажды влюбленные поссорились, и надо же было такому случиться, что именно в этот день злой принц нашел принцессу в лесу и забрал ее с собой туда, где все было готово к свадьбе.



Принц даже не догадывался, что принцесса очарована с самого детства и после захода солнца она превращается в чудовище. Спасти девушку от чар могла бы только тот человек, который на самом деле ее любит. Поэтому когда во время свадьбы с принцессой состоялись страшные метаморфозы, жених не был к этому готов: он разозлился, а гости смеялись. Именно в это время появился Шрек и поцеловал принцессу, и чуда не произошло. Однако это не смутило влюбленных – теперь их ждало счастливую жизнь вместе. Они поженились и жили счастливо в лесу.