Cочинение « Мой любимый предмет -- математика (сочинение-рассуждение)»

Я часто думаю, что было бы, если бы мы до сих пор не умели писать и считать. Наверное, жизнь была бы очень скучной и однообразной. Например, я очень люблю головоломки, разные математические задачи. Они помогают мне развиваться, и я всегда радуюсь, когда нахожу правильное решение.

Математика -- основа точных наук. Без них невозможно построить корабль и самолет, автомобили и метрополитены, даже строительство домов требует точности. Любовь к точным наукам развивает умение логически мыслить, анализировать, смотреть на вещи другими глазами и давать точное определение.

Я с большим старанием и желанием учу начальный курс математики, потому что ее знание приведет меня к алгебре, геометрии, физике, высшей математике. Это те ступени, которые я должен преодолеть, чтобы стать хорошим программистом. Работа на компьютере, создание новых интересных программ -- вот моя мечта. И я осуществлю ее. Мое будущее связано с математикой.