Cочинение «Мой любимый школьный предмет - Свободная тема»

Музыка - мой любимый школьный предмет. Владислав Иванович - наш преподаватель. Он же организовал в школе музыкальный кружок, в котором занимаются ребята с первого по седьмой классы. Мы играем на разных музыкальных инструментах и поем.



Мне очень нравится бывать в "музыкальной шкатулке", как называет свой небольшой кабинет Владислав Иванович. На стенах здесь развешаны портреты великих композиторов, а под ними стоят столики и шкафчики с ксилофонами, сопилками, трещотками и другими нехитрыми музыкальными инструментами. Наш преподаватель умеет играть на всех инструментах, которые находятся в кабинете, и еще на многих других. Он многому научил нас, и теперь наш коллектив часто выступает даже на городских праздниках.



Очень интересно у нас проходят уроки музыки. Их любят даже те ребята, кто не умеет ни петь, ни играть. Владислав Иванович рассказывает нам о жизни великих композиторов, знакомит с историей музыки, мы играем в веселые музыкальные игры, организуем викторины, разучиваем новые песни.



Вот почему музыка - мой любимый предмет в школе.