Cочинение «Мой любимый школьный предмет»

Рисование — мой любимый школьный предмет.



Почему он мне так нравится? Наверное, потому, что у нас очень хороший преподаватель — Виктор Сергеевич.



На его уроках всегда очень интересно, поэтому время летит незаметно.



Чаще всего мы рисуем с натуры. Выбираем себе предмет или группу предметов и стараемся их изобразить на листе бумаги так, чтобы они были как настоящие.



В кабинете рисования очень много различных кувшинчиков, чашек, тарелок, есть вазочки с отбитыми кусочками, их рисовать сложнее, но гораздо интереснее.



Если что-то не получается, Виктор Сергеевич всегда поможет, подскажет и искренне порадуется нашим успехам.



Больше всего я люблю рисовать природу. Весной, когда наступают теплые деньки, Виктор Сергеевич проводит уроки в школьном саду.



На последнем занятии мы рисовали березку, она была очень красиво освещена солнцем, ее нежные листики сияли в лучах ласкового апрельского солнышка.



Если мы не успеваем на уроке завершить свои работы, Виктор Сергеевич разрешает нам закончить их дома и выставляет оценки на следующем уроке.



В кабинете рисования есть большая библиотека, в которой собрано много книг по изобразительному искусству.



Виктор Сергеевич часто знакомит нас с работами великих мастеров и очень интересно рассказывает об их судьбах.



На уроках рисования мы учимся видеть и любить мир, за что я очень благодарна нашему учителю.