Cочинение «Мой любимый уголок на берегу озера Белое (Триптих)»

ЗАКАТ НА БЕРЕГУ.





Я сижу на берегу любимого озера. Вечер… Безветренно. Тихо-тихо. Тепло. Особенно тепла и прозрачна вода, а песок уже остыл. Синеватая гладь, зеркальное отражение. Смеркается…На небе появляется удивительно яркий, кроваво-красного цвета закат, а вода, песок, тростник, камыши – все это накрывается, как будто покрывалом, ярким отражением. После того как солнце задерживается на какое-то время над лесом, по озеру, как по волшебству, появляется длинная дорожка. Она, как зеркало, отражает лучики солнца. Трудно сказать, какой цвет озеру идёт больше, зеленовато-голубой или нежно-розовый. Всё перед глазами сливается воедино: и небо золотыми облаками у горизонта, и деревья, освещённые лучами заходящего солнца, и румянец озёрных вод.



Воздух наполнен благоуханием неба, воды и уходящего за горизонт пылающего, как мое сердце солнца. Мои глаза блестят от этой красоты. И мое внутреннее сияние может поспорить со всеми светилами мира.



Природа словно готовится ко сну, вздыхает облегчённо, почувствовав вечернюю прохладу. Стараясь не выдать своего присутствия, я наблюдаю за дикими утками. Они прилетают на озеро на ночлег и прячутся в прибрежных камышах. Некоторое время в камышах слышно шуршанье. Затем всё вокруг затихает. Все живое потихоньку засыпает, словно укрываясь последними за сегодняшний день теплыми лучами.



Ночь опускает свое покрывало на засыпающее озеро. Впервые за многие месяцы для меня как будто застыло время. Так и сижу я, опьяненная кратковременным мигом последних отблесков в теплых ладонях наступающей ночи. Вдруг захотелось написать стихотворение, музыку, нарисовать картину. Не знаю, сделать что-то такое, чтобы изложить все то, что я чувствую в это мгновение и запомнить на всю жизнь.



Я всматриваюсь в зеркало серебряной воды, надеясь увидеть призрачный и странный лунный сон. Я останусь здесь на ночь, у воды, чтобы не пропустить что-то, на мой взгляд, очень важное для меня. Моя жизнь похожа сейчас на это прозрачное озеро: чистейшая теплая вода стоит не шелохнувшись. На душе тихо, сердце бьется ровно. Ответы на все вопросы приходят сами. Многое стало понятнее всего за несколько минут.

Я бы провела здесь вечность: только здесь я по-настоящему свободна и счастлива.

И вот сейчас ощущаю, что открывшееся меркнет, растворяется в воздухе, остается теплым, светлым воспоминанием. . .



Меня наполняет предчувствие чего-то необыкновенного, волшебного и кажется - все наладится, все придет в равновесие. . . Утром…





НОЧЬ НА БЕРЕГУ.







Вечереет. Величественное солнце, словно золотая ладья, медленно плывет на запад по темнеющей небесной глади и, приближаясь к горизонту, окрашивает небосклон в багровые тона. Здесь, на Белом, невероятно красивые закаты. Озеро, спокойное, ровной гладью отражало тропинку исчезающего огненного диска. Солнце уходит очень медленно, как бы дает возможность попрощаться. Берег тоже прощается с солнцем. Старые деревья сгибаются в почтительном поклоне… И когда солнце уже совсем скрылось, на небе остаются оранжевые блики заката…. Многочисленные звезды, невероятной красоты и величины. Я люблю лежать на берегу и смотреть и восхищаться звездами…



Последний луч посиял на верхушке самого высокого дерева, и лес стал темнеть. Я присела на берегу озера, ощутила волны магии, идущие от воды.

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