Cочинение «Мой папа- строитель»

Сегодня воскресный, августовский день. Последние дни школьных каникул. Проснувшись, я спросила у мамы: «Где папа?» «Папа на работе»- ответила она мне с улыбкой. И в сегодняшний день папа с раннего утра, отправился на стройку новой школы. В этом году в его районах сдаются три школы. Мой папа отвечает за их строительство. Надо успеть сдать их к 1 сентября. Я уверена, что в новом учебном году я буду учиться в новой, просторной, светлой школе, которую мы ждали уже несколько лет.



Мне стало интересно, почему именно эту профессию- профессию строителя выбрал мой папа. Так как его нет дома, за этим ответом я отправилась к своей бабушке Антоновой Надежде Фёдоровне. Сидя за чашкой чая в уютной кухне мы разговорились с ней о моём дедушке Антонове Владимире Николаевиче. Я много нового и интересного узнала о нём. Мой дед был Заслуженным строителем Татарской АССР. Это звание он получил в далёком 1979 году, когда был начальником строительного участка. В биографии моего деда много строительных профессий. После окончания в 1953 году Казанского техникума он работал в ПМК-326, затем прорабом на стройках города Буинска и Буинского района. Свою трудовую биографию он закончил начальником производственного отдела. Его очень уважали рабочие на стройках, прислушивались к его советам. Моего деда нет уже 8 лет, а его объекты, здания, дома, школы радуют глаз, и по сей день. Глядя на бабушку, я вижу, как наворачиваются слезы на её глаза. Ведь все эти годы она была рядом с дедом не только дома, но и на работе. Она проработала с ним все эти годы в одной строительной организации -материальным бухгалтером. Вместе они вырастили пятерых детей. В их семье часто говорили о работе, о стройках.



Мой дед был примером для своего младшего брата - Антонова Николая Николаевича, который закончил КИСИ и также посвятил свою жизнь строительству. В последние года он работал заместителем главы администрации города Буинска и Буинского района по строительству. Вот и папа вернулся е работы. Дверь отворилась и на пороге я увидела усталое, но счастливое лицо моего отца. Я поняла, какую радость приносит ему его работа. Я задала ему вопрос: «Почему именно профессию строителя ты выбрал?» И тогда папа посадил меня к себе на колени, и начал свой рассказ о своей работе. Я увидела, как горят его глаза, когда он говорит о стройках. «После окончания школы у меня не стоял вопрос кем быть» - начал свой рассказ папа. «Я точно знал, что буду поступать в строительный институт. С детства я часто был на стройках, куда меня брал отец. Мне нравился шум и грохот, который стоял на строительных площадках. Я видел, как на пустом месте «росла» школа или многоэтажный дом. Это так меня завораживало! А ещё я очень гордился своим отцом, и мне очень хотелось быть похожим на него. После окончания института я работал начальником участка, инженером - проектировщиком. И с каждым годом я всё больше и больше убеждаюсь, что я сделал правильный выбор, что я нашёл дело всей своей жизни. А теперь работая в строительной инспекции я использую весь свой опыт, полученный за годы работы на стройках. » - закончил свой рассказ мой папа. Я знаю, моего отца уважают, прислушиваются к его мнению. Он всегда готов придти на помощь, дать совет. Недавно ему вручили благодарственное письмо за содействие в восстановлении собора в нашем городе, которое подписал Патриарх Московский и Всея Руси Алексий Второй.



Династия в нашей семье Антоновых продолжается. Мой старший брат пошёл по стопам отца и поступил К АС А на факультет ПГС. Я тоже хочу продолжить династию строителей в моей семье. Даже мой братик которому всего два года очень любит строить с папой дома из кубиков и играть в стройку.



Профессия строителя - это созидающая профессия. Профессия, которая оставляет свой след на все века.

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