Cочинение «Мой прадедушка»

Мой прадедушка Салах во время Великой Отечественной войны был совсем молодым. Однажды его вместе с товарищами поставили сторожить груз, за которым должны были прийти машины. Время тянулось медленно, наступила ночь, за грузом никто не приезжал. Товарищ прадедушки Юрий пошёл проверить и пересчитать груз. Салах стоял на часах. Ему послышался какой-то шорох. Покрепче взяв винтовку, он стал успокаивать себя, что это ничего страшного – просто Юрий считает груз. Но шорох повторился. Тогда прадедушка пошёл проверить, что это такое в темноте. Он нашёл Юрия, задремавшего среди тюков, разбудил его и они двинулись дальше. Товарищи увидели фашистов, которые тихо перебили их группу и приближались к ним. Салах послал Юрия за подмогой к своим, а сам стал отстреливаться, но его ранили и схватили. Его друг привёл наших бойцов, они отбили и груз, и прадедушку, но тот, к сожалению, скончался от полученных ран.

Война не щадила никого – ни старых, ни молодых. Она не знает границ. Каждой семье война нанесла смертельные раны. Так давайте же сбережём наш мир от войны!