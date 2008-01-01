Cочинение «Мой род»

"Не нужен и клад, когда в семье лад".

2008 год объявлен годом семьи. К этому событию приурочены разные культурно-массовые мероприятия: фотовыставки, концерты. В краевом центре пройдет весенняя неделя добра - вход во все учреждения культуры будет бесплатным, для тех, кто придет семьей.

Что такое семья, понятно всем. Семья-это дом. Это мама и папа, дедушка и бабушка: Это дружба и любовь, забота друг о друге. Радости и печали, которые одни на всех. Это привычки и традиции. А еще - это опора во всех бедах и несчастьях. Это крепость, за стенами которой могут царить лишь покой и любовь.

Особое чувство у меня вызывают те люди, которые, дав нам жизнь, сделали нас наследниками всего того, что мы называем Родиной.

Фамильная честь, традиции, интерес к своему роду - все это от них от наших родителей. Вспомним поговорку о том, что человеку нельзя жить без памяти, т. е. быть" Иваном, не помнящим родства". Вот почему еще сто лет назад жившие оседло по своим деревням и городам наши соотечественники, вспоминая о предках, могли сказать, что этот служил при Петре 1, а тот отличился в войну с татаро - монголами, а эти осваивали нашу Сибирь вместе с Ермаком: Люди передавали своим потомкам семейные предания вековой давности.

Я, к сожалению, не знаю так глубоко свой род. Но мне рассказывала баба, что она родом с Украины и ее детство пришлось на военные годы. Хоть Украину и называют" житницей Родины, но в те годы там "царил" голод, т. к. немцы вырубили все плодовые деревья на дрова. Бабе пришлось переехать к сестре в Сибирь. Где она познакомилась с моим дедушкой, который переехал с Уссурийска и отслужил на Тихоокеанском флоте пять лет. Я смотрю на географическую карту: бабушка с запада, дедушка с востока, а судьба соединила их в центре нашей страны.

Мой прадедушка погиб при обороне Днепра в годы Великой Отечественной войны. Поэтому каждый год 9 мая мы возлагаем цветы на Братскую могилу, где захоронены воины, умершие от ран в госпиталях нашего города, а моряки с арсенала производят залп из орудий в честь погибших.

Другой прадедушка был директором завода в Белоруссии, был репрессирован в годы сталинского террора и выслан в Сибирь, где он встретил прабабушку.

Папа родился в Белоруссии, вырос в Латвии, с отличием закончил Рижское военное училище. В Латвии у меня живут родная бабушка и тетушки, но из-за сложных отношений между странами я их никогда не видел, но я надеюсь, что эта встреча произойдет.

Жаль, что я дальше ничего не знаю про свой род. А ведь раньше в знатных семьях старались не просто сохранить память о предках, но и составляли особый документ - генеалогическое дерево, глядя на которое сразу можно понять, насколько древен род.

Я, слушая рассказы о предках, вспоминаю слова: род, народ, родители, родина:

Целый ряд однокоренных слов. И у меня возникает вопрос: почему у таких разных по смыслу понятий такое похожее звучание? И сразу видишь, что они только на первый взгляд разные. На самом же деле эти слова, как матрешки, выходят одно из другого и одно в другое умещаются. И они помогают мне ощутить то, что значит семья в составе таких понятий, как "народ", "род":