Cочинение «Мой родной Харьков, тебе – моя любовь»

Наверное, каждый человек считает, что его город, или село, где он родился и живет, – лучший уголок земли. Да это и понятно, ибо это место – единственное, неповторимое: оно растило тебя на своих ладонях, обогатило тебя своей красотой, подарило друзей. Ты – его частица, его любимый сын и надежда.



Таким для меня является мой Харьков – добрый и честный труженик, пытливый исследователь, культурный деятель. В нем удивительно переплетаются седая и славная древность и задор молодости, модернизированные новостройки и огромные шедевры архитектуры прошлых веков. Он серьезный и одновременно веселый, шумный и важно тихий. Он гордо несет свою славу день за днем из поколения в поколение уже около трех с половиной веков.



Я люблю его искренней и нежной любовью. Больше всего он нравится мне в весеннем цветении каштанов и яблонь, полон ароматом цветущей сирени и свежего зеленого наряда. Яркое солнце заливает свежий асфальт и молодую траву, отражается в вымытых открытых стеклах.



А какой он загадочно странный зимой! В это время он нарядный вечером, когда на белом одеяле снега величественно спят деревья, затихают дома.



Золотом покрывает мой Харьков осень. Мне кажется, она у нас особенная, может, это потому, что в городе много деревьев, особенно кленов, и когда они сбрасывают свои листья нам под ноги, вся земля становится золотой. Кому как, а мне жаль наступать на эту красоту.



Лето разрисовывает улицы Харькова разноцветьем. Но, признаюсь, я почему-то не очень люблю мой город летом. Может потому, что после прозрачной звонкой весны на него ложится жара, пыль и загазованный воздух. Становится грустно. Хотя, может, эта печаль имеет другую причину? Летние каникулы разлучают меня со многими друзьями.



… Я иду по улицам Харькова, сливаюсь с прохожими и чувствую себя хозяином (вернее сказать – одним из хозяев) родного города. Потому пройдет совсем немного времени – и его бытие зависит от меня и таких, как я. Это нам предстоит заботиться о нашем городе уже через несколько лет, и от нас зависит его будущее. Я уверен: если и дальше в сердцах наших будет гореть огонь любви к Харькову, вовек не погаснет его слава!