Cочинение «Мой родной край»

Тропинка, дерево, дорожка, речка – всё это наша малая родина. Каждый человек любит её по-своему. Моя родина – это Дедовичский район. Он расположен в северо-восточной части Псковской области и на востоке граничит с Новгородской. Центром района является посёлок городского типа Дедовичи. А самая высокая точка Дедовичского района - гора Судома, находящаяся на Судомской возвышенности. Склоны горы покрыты хвойными лесами. Поднимаясь на неё, можно увидеть всю красоту местности: множество озёр, рек и ручьёв. Шелонь – самая крупная из всех рек района. Она вытекает из озера Селезень, а впадает в озеро Ильмень.



Дедовичская земля богата не только своей природой, но и памятниками истории и культуры, что всегда привлекает туристов. Особенно интересна усадьба 19 века, принадлежавшая статному советнику Н. В. Спиридонову, который был попечителем Вязьевской школы молочного хозяйства. А в парке Михалёво на берегу озера Локно до сих пор сохранился природный каменный диван, который в народе называют «пушкинским камнем». Рассказывают, что А. С. Пушкин любил сидеть на этом камне в тени огромного дуба и смотреть на воды озера Локно.



Прославлена Дедовичская земля и своим героическим прошлым. Многим известна судьба П. Г. Лихачева, генерал-майора, родовое имение которого располагалось в деревне Тягуще. Теперь в честь П. Г. Лихачева названа деревня, где живёт моя бабушка. Мужественно сражался с врагом наш народ в годы Великой Отечественной войны. Не случайно, район вошёл в историю как центр партизанского движения на Псковщине. Никогда не забудем мы такие имена, как Юра Иванов, Владимир Бундзен, Коля Петров, М. С. Харченко и многие другие.



Много исторически важных событий пережила наша древняя земля, накопила бесценные культурные богатства, воспитала замечательных людей и сохранила для нас такую атмосферу, благодаря которой хочется творить, любить и быть счастливым.



Я очень люблю свою малую родину, Дедовичскую землю, и хочу, чтобы людям здесь жилось хорошо.