Cочинение «Мой товарищ»

В своем сочинении я решил описать своего одноклассника Павлика. С ним я знаком уже давно – с первого класса. Все эти учебные годы он был мне хорошим помощником, другом, а также врагом и соперником.



Павлик – мальчик среднего роста, каких в школе большинство. (На данный момент, в 10 классе, высокий, прим. мое). У него удивительно интересный голос – дело в том, что он (голос) высоковат для Паши, например по телефону его легко можно принять за девочку.



Паша также является обладателем не менее интересного лица. По его выражению, по губам, глазам, бровям можно легко определить настроение. Когда он грустен, его губы замирают, глаза полузакрыты, брови опущены, но когда он весел, рот улыбается, глаза распахнуты, брови приподняты. Волосы у Паши кудрявые, светлые, привлекающие к себе внимание.



В школу обычно надевает клетчатый пиджак, голубую или белую рубашку, брюки или джинсы.



Хотя у нас с ним разные имена, рост, лица и одеваемся мы по-разному, но путать нас не перестают.



С чего бы это?