Cочинение «Мой взгляд на мою страну»

Свободен, величав и первоздан,



Звезде подобный средь земель и стран,



Кюй счастья ты наигрываешь звонко,



Родной мой, лучезарный Казахстан!



С. Муканов



Моя страна – это бескрайние степи, высокие горы, многообразный животный мир, глубокие озера и многое другое. Всё перечесть чем богата моя страна, мой независимый Казахстан, нельзя, потому что в ней есть всё, чем мог гордиться каждый казахстанец.



Казахстан- это свободная страна, страна, в которой живет свободный, независимый народ. В Казахстане живут люди разных национальностей, разных религий, но все они живут дружно и уверенно смотрят в завтрашний день. Все казахстанцы чувствуют поддержку друг друга и верят в лучшие времена.



Я представляю свою страну прекрасным цветком, цветком единства, цветиком – семицветиком, где каждый лепесток - это народы Казахстана, живущие одним целым. . Как каждый лепесток неповторим и прекрасен, имеет свою историю, свой язык , так прекрасно дополняют друг друга народы нашей страны. Центр этого волшебного цветка – наша столица Астана.



Астана – это современный город, символизирующий мощь и силу Казахстана.



В самом центре Казахстана



Вырастаешь, Астана.



Ты красива, молода,



Ты как новая звезда.



Астана, моя столица,



Несравненная жар-птица.



Расцветай и хорошей,



Будь прекрасна, не старей.







Казахстан является местом, где находились поселения древнейших цивилизаций, здесь жили кочевые племена, храбрые наездники и умелые охотники. Казахстан -это Родина для всех казахстанцев, независимо какой он национальности.



Я верю, что Казахстан – это независимое государство с высокими темпами развития, одна из признанных мировых держав. Мы, жители Казахстана, и само государство – одно органическое целое. Мы сделаем всё возможное для его развития, а в итоге выиграем сами – мы будем гражданами развитого, мощного в экономическом и политическом смысле государства.