Сочинения / Сочинения Сочинения на свободную тему / Cочинение «Мой взгляд на мою страну» Сочинения на свободную тему

Cочинение «Мой взгляд на мою страну»

Свободен, величав и первоздан,

Звезде подобный средь земель и стран,

Кюй счастья ты наигрываешь звонко,

Родной мой, лучезарный Казахстан!

С. Муканов

Моя страна – это бескрайние степи, высокие горы, многообразный животный мир, глубокие озера и многое другое. Всё перечесть чем богата моя страна, мой независимый Казахстан, нельзя, потому что в ней есть всё, чем мог гордиться каждый казахстанец.

Казахстан- это свободная страна, страна, в которой живет свободный, независимый народ. В Казахстане живут люди разных национальностей, разных религий, но все они живут дружно и уверенно смотрят в завтрашний день. Все казахстанцы чувствуют поддержку друг друга и верят в лучшие времена.

Я представляю свою страну прекрасным цветком, цветком единства, цветиком – семицветиком, где каждый лепесток - это народы Казахстана, живущие одним целым. . Как каждый лепесток неповторим и прекрасен, имеет свою историю, свой язык , так прекрасно дополняют друг друга народы нашей страны. Центр этого волшебного цветка – наша столица Астана.

Астана – это современный город, символизирующий мощь и силу Казахстана.

В самом центре Казахстана

Вырастаешь, Астана.

Ты красива, молода,

Ты как новая звезда.

Астана, моя столица,

Несравненная жар-птица.

Расцветай и хорошей,

Будь прекрасна, не старей.



Казахстан является местом, где находились поселения древнейших цивилизаций, здесь жили кочевые племена, храбрые наездники и умелые охотники. Казахстан -это Родина для всех казахстанцев, независимо какой он национальности.

Я верю, что Казахстан – это независимое государство с высокими темпами развития, одна из признанных мировых держав. Мы, жители Казахстана, и само государство – одно органическое целое. Мы сделаем всё возможное для его развития, а в итоге выиграем сами – мы будем гражданами развитого, мощного в экономическом и политическом смысле государства.

.

К-во Просмотров: 861
Найти или скачать Cочинение «Мой взгляд на мою страну»
Похожие произведения