Cочинение «Моя Родина»

Какой высокий смысл заложен в одном коротком слове — родина. И для каждого человека это слово содержит в себе что-то свое, личное, особенное и что-то общее, более значительное. Думая о родине, мы думаем о той великой, прекрасной стране, в которой родились, связываем понятие родины со сложной и интересной, насыщенной и иногда трагической историей родной земли. Мы чувствуем гордость оттого, что являемся частью этой страны, частью этого большого мира. Любовь к родине нам прививают с детства — родители, воспитатели, учителя.



Из поколения в поколение передаются рассказы о важнейших событиях, выдающихся личностях, об их подвигах и великих делах. Поэтому, думая о родине, мы думаем и о героях прошлого и настоящего, и об известных писателях, поэтах, музыкантах, художниках. Все это — наша история, все это — наша родина.



Наша родина — это и люди, которые нас окружают в повседневной жизни. Люди, которые родились в одном краю, всегда как-то ближе друг к другу, всегда лучше смогут понять друг друга, им легче найти общий язык и стать друзьями. Потому, наверное, что у них есть одно общее — та страна, в которой они родились, а это уже много! Не потому ли люди, оказавшиеся в другой стране, бывают так искренне рады встретить земляка — любого, пусть далее совсем незнакомого человека из родной страны, родного города, родных мест. Но у каждого из нас есть свой родной уголок — своя маленькая родина. Это тот город, поселок или деревня, та улица и тот дом, где мы родились, где сделали свои первые шаги, сказали первое слово, узнали первые радости и первые обиды. Возможно, став старше, мы сможем более глубоко оценить, понять я полюбить нашу большую родину, нашу страну. Хотя в глубине сердца, конечно же, каждый из нас уже испытывает искреннюю любовь к своей стране. Но мне кажется, что сейчас нам намного ближе, дороже и понятнее именно наша маленькая родина — дом наших родителей, бабушек, дедушек. Думая об этой родине, мы думаем о самом раннем детстве. И в эти минуты я вспоминаю мамины руки, которые помогали мне крепче стоять на ногах; знакомый и неповторимый запах бабушкиных пирожков, только что вынутых из печки; колыбельные песни и загадочные и интересные детские сказки. Я вспоминаю маленького игривого котенка в нашем дворе, с которым я радостно играла. Нежные, теплые чувства просыпаются в моем сердце, когда я смотрю на деревья, которые в детстве мы с родителями высаживали возле дома.



Моя родина — это и родина моих родителей. Те места, где они родились, тоже бесконечно дороги мне. Часто мы всей семьей выезжаем в деревню, где прошло детство моей мамы. Там совсем Не такая обстановка, как у нас в городе, совсем другая атмосфера. Тишину и спокойствие хранят стены дома, словно приглашая послушать какую-то историю, прикоснуться к какой-то тайне. Бабушка часто рассказывает мне о былых временах, и я представляю свою маму такой же маленькой девочкой, как и я, весело играющей с соседской детворой. В этих местах даже птицы поют по-особенному, их песни близки, родны и понятны. И кажется иногда, что они тоже что-то хотят сказать нам, людям. Птицы, наверное, смогли бы рассказать много интересного об этом крае! Как-то в детстве бабушка принесла мне горстку клубники, только что сорванной в саду. Я и сейчас чувствую этот незабываемый вкус свежих ягод — таких не купишь в магазине или на рынке. Ведь они из наших родных мест, с нашей маленькой родины.



С ранних лет родители привили мне любовь к родной природе. И теперь я никогда не сорву нежного цветка, не спугну щебечущих на ветке птиц. Мне и самой хочется сохранить всю эту красоту, потому что в моих силах помочь своей родине. Трудно сказать, какая родина человеку дороже — маленькая или большая. Мне кажется, что и большая, и маленькая родина одинаково важны и я их люблю. Больше того, это — неразрывное целое. Весь окружающий нас мир — вся Родина.