Cочинение «Моя бабулечка - самый дорогой человек»

Человек, который любил меня больше всех на свете,- это моя бабушка. Вся ее внешность говорила о доброте, ласке и мягкости характера. Она была среднего роста, полноватая, но очень подвижная и энергичная: за день успевала переделать кучу домашних дел. Нежные и мягкие руки бабушки, часто обнимавшие меня, умели все: и стирать, и убирать, и печь пироги. Ее карие глаза редко были строгими, они излучали доброту, любовь и ласку. Присущий бабушке юмор в минуты веселья менял ее облик. Большие темные глаза обращались в темные щелки, черные брови поднимались вверх, рот раскрывался в улыбке, обнажая белые ровные зубы, и раздавался задорный смех. У моей бабушки были красивые черные волосы, в молодости она заплетала их в длинные косы. До последнего дня жизни у нее не было седых волос. Я часто вспоминаю свою бабушку и сожалею, что любящие нас люди в конце концов уходят из жизни, оставляя нам лишь воспоминания.