Cочинение «Моя бабушка»

Как и у многих, у меня есть бабушка, мама моей мамы. Я часто её навещаю. В один из таких дней я помогал бабушке наводить порядок в книжном шкафу. Тогда мне на глаза попался старый альбом для фотографий, который меня заинтересовал. Там оказались фотографии моей бабушки в молодости, я стал её расспрашивать о том времени…



Мою бабушку зовут Валентина Алексеевна Писарева. Она родилась во время Великой Отечественной войны, пятого мая тысяча девятьсот сорок второго года в деревне Индолаво Вологодской области.



Детство у бабушки было трудное. Она была четвёртым ребёнком в семье. Бабушка росла с двумя братьями и сестрой. Воспитала их мать без отца, потому что он был убит во время бомбёжки, когда велись работы по восстановлению железнодорожных путей. И отец даже не знал, что у него будет ещё одна дочь.



Она, единственная из семьи, закончила десять классов в тысяча девятьсот шестидесятом году. После этого она училась на курсах лаборантов - гельминтологов в городе Ленинграде. По окончании этих курсов она устроилась на работу лаборантом в санитарно – эпидемиологическую станцию города Бабаево Вологодской области. Для поступления в медицинское училище необходимо было иметь стаж работы, поэтому она отработала два года, а в тысяча девятьсот шестьдесят третьем году поступила в медицинское училище в городе Череповце. В тысяча девятьсот шестьдесят пятом году бабушка окончила медицинское училище, получив среднее медицинское образование фельдшер.





В этом же году она переехала к сестре на Север, устроилась на работу по специальности в Зашейковскую амбулаторию. Потом работала лаборантом, фельдшером на «Скорой помощи», затем лаборантом- рентгенологом. Почти сорок пять лет своей жизни она посвятила медицине.



Среди пациентов были разные люди, некоторым из них приходилось делать уколы на дому. Такой пациенткой была моя прабабушка – мама моего дедушки. Она-то и познакомила бабушку со своим сыном. В тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году они поженились. У них родились две дочери: старшая дочь Наталья, моя мама и Таня, моя тетя. В настоящее время моя бабушка продолжает трудиться. У неё четыре внучки и внук – это я, и за это она очень меня любит и часто балует и мне это нравится. Я часто остаюсь у неё ночевать.



Бабушка очень вкусно и быстро готовит, а я люблю вкусно покушать. Моя бабушка среднего роста с красивой фигурой даже для её возраста. Симпатичное лицо, светлые глаза и короткая стрижка, волосы окрашены.



Каждый отпуск бабушка садится в поезд и едет отдыхать на юг к Чёрному морю в посёлок Архипо-Осиповка, там живёт её вторая дочь, моя тётя, Таня. У неё три дочери. В воспитании внуков бабушка принимает активное участие.



Моя бабушка сочетает в себе такие качества, как жизнерадостность, мудрость, оптимизм, умение общаться с разными людьми, доброта, отзывчивость и искренность.



Я очень люблю свою бабушку за то, что она любит меня, тем более она у меня одна.