Cочинение «Моя будущая профессия психолог »

Как и все дети, ответ на вопрос взрослых «Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» я изменяла едва ли не каждый день: когда я была маленькая, я хотела быть и балериной, и актрисой, и врачом. В младших классах, наверное, через детскую привязанность к первой учительнице, мне так же хотелось учить деток. Но сейчас, когда я уже заканчиваю школу, вопрос о будущей профессии больше не игрушка, а серьезная проблема выбора. И мне кажется, я нашла достойный ответ на этот вопрос. В будущем я хочу стать психологом. Научные работники-медики сознаются, что мозг человека исследован меньше, чем космос! Что и говорить о психических процессах, что происходят в каждом из нас каждый день, но и до сих пор остаются загадкой не только для специалистов, а и часто для нас самих. «Познай себя»… Так, даже для нас самых собственные эмоции, реакции, чувство часто непостижимые. Не высокую планку я ставлю для себя, стремясь разобраться даже не в себе, а в других? Смогу ли я предоставлять людям квалифицированную помощь, ведь ошибка психолога-консультанта, равно как и ошибка врача, может нанести незаурядный ущерб человеку в кризисной ситуации? Все эти вопросы непростые. И, наверное, я буду искать ответ на протяжении жизни. Но не достойно отступать перед трудностями!



Даже удивительно писать сейчас о том, сколько стрессовых ситуаций переживает современный человек каждый день: всем это известно, и я не буду рассказывать. И все же как от этого стресса избавиться. Каждый ищет выход своими силами. Поскольку человеческая психология уже несколько лет очень интересует меня, я люблю наблюдать за своими знакомыми, близкими, ровесниками. И вы знаете, часто я вижу, что в поиске отдыха, убегая от проблем и стресса, подростки ступают на ошибочный путь: агрессия, замкнутость, молчанка и недоверчивый взгляд, неконтактное поведение - разве это поможет преодолеть собственные проблемы, собственную неуверенность? А подростковый возраст - именно тот период, когда формируются «модели поведения» (так это называют психологи) на всю жизнь. И именно поэтому более всего мне хотелось бы заниматься психологической помощью, а именно - быть психологом, что работает с подростками и детьми. Возможно, я даже буду работать на телефоне доверия. Ведь не всем повезло иметь согласие в семье, не все окруженные чуткими и мудрыми друзьями.



Среди моих знакомых есть девушка, которая не имела родителей и воспитывалась в детском доме. Я захватываюсь ею, так как даже в таких условиях она сохранила оптимизм, вежливость, стремление к самосовершенствованию и умению с пониманием и теплотой к окружающим. И она, к сожалению, скорее исключение, чем правило. Поэтому мне, кажется, что детский психолог - очень нужна профессия, ведь на детских беде, несчастьях, на детской агрессии, которая вызвана целиком объективными причинами и чаще всего есть просто такой себе защитной реакцией на жестокость мира. На всем этом базируется будущее общества, и даже больше - взаимоотношения в тех семьях, которые позднее создадут настоящие детки. Мои родители и друзья поддерживают меня в этом выборе. Часто я слышу, что мои советы и поддержка помогли кому-то из близких - и вы не представляете себе, как это приятно.



Это совсем не стремление выделится (дескать, хорошая, как я всем помогаю): те нехитрые советы, которые я могу дать приятелям, - ручательство того, что когда-то я залога профессионалом и моя деятельность будет кому-то погребная. Ведь в любой профессии важная не только настойчивая работа, а и талант, призвание. Конечно, я возлагаю надежды на будущее обучение, но и сейчас начинаю читать доступные мне научно-популярные книги и стараюсь приучить себя относиться к проблемам окружающих с пониманием и сочувствием, сохранять чужие тайны, т. е. воспитываю в себе будущую профессиональную этику. Хотя это произведение и о профессиональной деятельности, задумавшись над будущим, я просто не могу обойти еще одной темы: в будущем я виднеюсь создать семью. Я надеюсь, идо все мои знания из детской “психологии” мне удастся применить и к воспитанию собственных детей, так как следует же в конце концов опровергнуть пословицу: сапожникабез сапог! Может, это и звучит кое-что пафосно, но более всего, мне бы хотелось быть полезной и помочь тем детям, которые лишены родительской заботы, и подросткам переходного возраста, которых постигли трудности их непростой жизни. И потому моя будущая профессия: психолог.