Cочинение «Моя дорогая мамочка»

Мои первые слова в жизни -это мама. Я очень люблю свою маму, она самый дорогой и близкий для меня человек на земле. Мама это также мой друг, ей я могу доверять свою тайну, с ней можно поговорить обо всем. У нас с ней одинаковые увлечения; мы любим животных, цветы. Я помогаю ухаживать за ее фиалками, у нее их очень много, а она помогает мне ухаживать за моими кактусами. Мама очень любит цветы, летом на даче у нее много работы и я ей помогаю. Она все мне разрешает и никогда не ругает.



Моя мама очень вкусно готовит, и я всегда ей помогаю. Мы часто печем с ней по вечерам тортики и печенья. Моя мама очень добрая и терпеливая. Она работает медицинской сестрой в больнице. Я часто хожу к ней на работе, и вижу, что на работе ее все любят и уважают.



У мамы много увлечений, она любит читать вслух мне книги, любит вышивать. Но времени на это не хватает потому, что она одна ухаживает за моим дедушкой, который тяжело болеет. Я хочу, чтобы моя мама никогда не болела, и не старела, и чтобы она всегда была со мной рядом.