Cочинение «Моя любимая игрушка»

У всех детей есть свои любимые игрушки. Моя любимая игрушка – это поезд. Мне его подарили на день рожденья. Это очень красивый поезд: у него четыре разноцветных пассажирских вагона. Они движутся по железной дороге, а тянет их тепловоз со светящимися фарами. У поезда есть регулятор движения, который может увеличивать или уменьшать скорость. К железной дороге двумя проводами с клеммами присоединяется блок питания. Когда его включаешь, то безопасный ток проходит по рельсам, питает электроэнергией тепловоз, и поэтому он тянет столько вагонов за собой. И ещё: тепловоз может развивать скорость до 100 км в час. Вот такая замечательная игрушка есть у меня! Я люблю свою игрушку за то, что когда поезд едет, мне кажется, что он настоящий!