Cочинение «Моя любимая мама»

Мою маму зовут Наташа. Она лучшая мама в мире! У нее коротенькие густые мелированые волосы, голубые глаза, невысокий рост.



Но люблю я маму не только за внешность, но и за ее великолепный характер. Мама добрая, заботливая, покладистая, веселая, умная:



А если я вдруг заболею, она постоянно находится рядом со мной, даже если я выздоравливаю, все равно со мной - чтобы не скучала.



Мама умеет красиво играть на фортепиано. Моя мама умеет найти подход к любому человеку, и поэтому у нее очень много друзей.



Когда я уезжаю в лагерь, то очень скучаю по родителям, но особенно сильно по маме. А когда они ко мне приезжают, стараюсь, как можно больше времени проводить с семьей.



Я ради мамы готова на все.



Я обо всем рассказываю своей маме. Она всегда меня поддерживает. С мамой я чувствую себя в безопасности. Я очень люблю свою маму.