Cочинение «Моя любимая профессия»

Каждой строчкой человека учит.

Смело черпай знанья из нее,

Чтобы в жизни стать творцом могучим ».



Ж. Сеитназаров



Много на свете профессий. Разные они, многоликие. Каждая необходима, каждая нужна людям. И каждую можно защитить по-своему. Иногда человек мечтает стать актером, певцом, художником, а становится рабочим, учителем или журналистом. Но это не значит, что он предал свою мечту. Он может быть еще и актером-любителем, сохранить любовь к пению или рисованию, а также совершенствовать ее.



У моей мамы удивительная профессия, она нужна и ученым, и рабочим. Моя мама – библиотекарь и библиограф. Она работала в библиотеке одного из предприятий, а теперь работает в службе информации одного из заводов нашей страны уже 23 года. Ей очень нравится ее профессия. Это работа с книгами.



Не умея работать с книгой, школьник не напишет хорошего сочинения, рабочий не сдаст экзамен на разряд, инженер не сможет разработать новую конструкцию машины, ученый не сможет работать над необходимой проблемой. Для ученого нужно в огромном потоке информации разыскать жемчужину необходимого материала. Все это умеет осуществлять моя мама. Она проводит необходимый поиск информации для научных работников, помогает при разработке новых конструкций криогенной техники.



Некоторые слабо представляют себе работу инженера по информационной деятельности. Моя мама просматривает большой поток информации, выбирая по крупицам нужный материал, она комплектует картотеки по тематике предприятия, следит за их пополнением и организует их.



Мама осуществляет информационный поиск по заданной тематике, необходимой для работы, наиболее актуальной. А это значит просмотреть информационные источники (несколько названий) за 20, 30, иногда 50 лет, выбрав из этого количества наиболее актуальные. После этого отобранный материал компонуется по разделам, систематизируется в алфавитном порядке, после чего издается и рассылается по стране тем предприятиям, которые занимаются смежными проблемами.



Помогает мама также изобретателям. Кроме этого она еще патентовед. Она может по необходимой проблеме подобрать патентный материал (авторские свидетельства и патенты) разных стран.



Я очень люблю свою маму, и мне нравится ее интересная и нужная людям профессия.