Cочинение «Моя малая Родина»

В середине Русской равнины нашей необъятной страны есть маленькая республика Марий Эл. Вот она - то и есть моя малая Родина.

В моей республике нет ни нефти, как в Ханты-Мансийске, ни газа, греющего всю Европу, нет и якутских алмазов. Но моя республика тоже не бедна. Марий Эл богата огромными лесами, прекрасными озерами, а главное ее богатство – трудолюбивый народ. Да что там Греция со знаменитыми египетскими пирамидами, что там Италия с шедеврами архитектуры и зодчества! Разве все это сравнится с моим прекрасным лесным краем, с кристально чистым воздухом, чистым до головокружения! Достаточно лишь раз почувствовать всю прелесть ее природы, чтобы навсегда полюбить эти места.

Говорят, что в древности территория моей республики полностью была покрыта лесами. А сейчас осталась лишь половина их. Но и пусть, зато они славятся качественной древесиной. Во времена Петра I первые российские корабли строились из марийского леса. Оказывается, в наших марийских лесах растут великолепные ели, из которых делают скрипки.

В нашей республике, где очень много лесов, ягоды и грибы – большое подспорье для жителей. Из ягод варят вкусные варенья, джемы, разные компоты; грибы сушат, маринуют, солят.

Наши леса очень богаты лекарственными растениями. Хотя в наши дни медицина достигла высоких результатов, от ценного, многовекового народного опыта никто не отказывается.



В лесах нашей республики обитают разные животные: от полевых мышей до лосей и медведей. Не отстают и птицы по количеству видов. Это тетерева, совы, синицы, поползни, соловьи, дятлы, дрозды и многие другие. В наших лесах живут и некоторые виды ящериц и змей.

А наши луга? Просто загляденье! Каких только красок там нет! Среди моря цветов стрекочут кузнечики, а над лугом заливаются жаворонки. От пения птиц на душе становится легко и спокойно.

По территории моей республики протекают сотни маленьких и больших рек. Самые крупные из них Волга , Ветлуга, Сура, Малая и Большая Кокшага. Они кипят живностью. Там обитает более сорока видов рыб, есть раки. На их берегу весной устраивают гнезда различные перелетные птицы. Среди них дикие утки и гуси. В позапрошлом году на нашей реке Ноля несколько дней жили белые лебеди. Все сбежались у реки: и стар и млад. Приходили смотреть на грациозных лебедей даже из других деревень. Вот это была красота! Раньше я видел лебедей только на страницах книг и журналов. А наяву они намного красивее.



В нашей республике много родников с чистой, целебной водой. Есть и минеральные источники. Республика Марий Эл – экологический чистый регион России. Она словно погружена в море чистого воздуха.

Моя республика прекрасна в любое время года. Зимой она покрывается белой скатертью. Снег собирается на ветках деревьев. Особенно красивы в таком наряде ели и сосны. Невозможно описать ту красоту, когда все вокруг покрывается инеем. Особенно красивы березки в инее. Зимой поля лежат голые , как арктические пустыни, но весной на них снова появляются сочные травы .

Главным богатством каждого края является его народ. В моей республике с давних времен живут в дружбе и согласии люди разных народов и религий: татары – мусульмане, русские, мари, чуваши – православные. А среди марийцев есть и язычники. Кстати, они такой единственный народ в Европе. Все, кто проживает у нас, в Марий Эл, чувствуют себя комфортно. Наша земля не имеет конфликтов ни на религиозной, ни на национальной основе.

Люди моей республики очень трудолюбивы.

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