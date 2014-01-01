Cочинение «Моя малая родина – Кубань»

План



1. Понятие «малая Родина».



2. Красоты Кубани.



3. Прошлое моей родины.



4. Кубань сегодня.



5. Кубань – гордость всей России.







Степное раздолье – родная земля!



Всего ты дороже и краше!



Зеленой листвой шумят тополя



О слове и мужестве нашем.



В. Подкопаев



Святая любовь русского человека к Родине. Но у каждого из нас есть и малая Родина – родной край, который мы любим по-особенному.



Моя малая Родина – Кубань, историческое название Краснодарского края. Кубань – огромная равнина, покрытая цветущим разнотравьем, множеством курганов. На Кубани теплый влажный воздух пахнет земляникой, скошенной посушенной травой, и радуют глаз поля спелой пшеницы.



Кубань – жемчужина, степная дочь великой России.



В изголовье Кубани лежат Кавказские горы, а у ее ног плещут волны двух морей – Черного и Азовского. Это земля, обласканная южным солнцем.



Мне дорого прошлое Кубани, ведь именно этот край стал прибежищем вольных казаков, которые, спасаясь от преследований Екатерины II, бежали с Дона и Запорожской сечи.



Это и более позднее наше прошлое, годы Великой Отечественной войны, когда каждый пятый житель нашего края ушел на фронт, а места фронтовиков на производстве заняли женщины, старики и подростки. Дорогой ценой досталась Великая Победа. Немалую лепту в победу над фашистской Германией внесли и мои земляки. Триста пятидесяти шести воинам-кубанцам присвоено звание Героя



Советского Союза, сорок участников войны награждены орденом Славы трех степеней. А Герой Советского Союза А. И. Покрышкин, в прошлом воспитанник Краснодарского аэроклуба, в небе Кубани сбил двадцать самолетов врага.



Кубань сегодня – это мощный железнодорожный узел юга России, одна из главных житниц страны, это сады и виноградники, огромные рисовые поля. Не случайно зеленая полоса на флаге Краснодарского края символизирует плодородие и богатство кубанской земли.



Кубань – это люди, славные труженики, которые свято чтят традиции прошлого. Кубань – это казачьи песни, без которых не обходится ни один праздник. Берут за душу эти песни своей душевностью, лихостью и бесшабашностью.



А. С. Пушкин, побывав на Кавказе, с восхищением говорил: «Очаровательный край!» И недаром удивительное сочетание бескрайних степей, горных лесов, гор, покрытых снегом, и теплых морей позволили кубанскому городу Сочи выиграть право на проведение в нем Зимней Олимпиады в 2014 году. Я горжусь своей малой Родиной