Cочинение «Моя мама лучшая на свете!»

Я, Владушка Горошко - самая счастливая девочка на свете, потому что у меня есть моя самая лучшая мама в мире.

Я очень люблю свою мамочку. Она самая красивая. У нее карие глаза, как шоколад, вьющиеся волосы, мягкая улыбка.

Мамуля меня никогда не ругает, а журит; радуется, когда я получаю пятерки, помогает мне учить уроки. Я стараюсь не огорчать свою мамулечку. Люблю, когда мама меня обнимает, у нее ласковые руки. Моя мамочка вкусно готовит то, что я люблю: жареную рыбу, паэлью.

Мама очень хотела приютить рыжего бродячего котенка, а когда я нашла такого, тощего и смешного, около магазина в коробке, ему нельзя было к нам домой, потому что для меня готовился сюрприз. Этим сюрпризом был маленький братик Максим. Котенок вырос в большого рыжего кота и живет у бабушки, а маленькому человечку Максюше скоро исполнится один год. Я очень люблю своего братика, он похож на меня, а я на папу: у него такие же глазки, носик, ямочки на щечках. Вместе мы похожи на нашего папочку Диню. Я сильно ждала братишку, хотела, чтобы был обязательно братик, целовала мамин животик. Мамочка была кругленькая, смешная и мы ее с папой берегли, помогали по дому, не расстраивали. Я ее радовала хорошей учебой и грамотами с конкурсов. Когда мы ходили в школу на соревнования, то мы с папой участвовали, а мама и Максим, в животике, за нас болели.

Я у мамы главная помощница, мы с нею, пока папа не придет с работы, справляемся с малышом. Я так люблю свою мамочку, потому что она у нас самая добрая и красивая.

Мама - именно это слово, именно эти четыре буквы самое дорогое, что есть в жизни. Я всегда прислушиваюсь к ее словам, к ее мнению и благодарна за то, что она меня всегда понимает. Может утешить, вселить веру в себя, в свои силы. Я немножко пишу стихи, и эти строчки я посвящаю своей самой лучшей маме на свете:

Мама - свет в моем окошке,

Мама - солнца теплый лучик.

Улыбнется нежно-нежно

И исчезнут с неба тучки.

Вот так я люблю свою маму.

Любимая, необыкновенная, милая, ласковая, красивая, нежная, добрая, заботливая самая, самая хорошая моя мамочка.

Мне хочется, чтобы она всегда была рядом.