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Cочинение «Моя мама - самая лучшая!»

Готовит моя мама,

Танцует и поет, Еще она рисует.

Вот какая мама у меня!



Сильная, смелая, добрая,

Справедливая, красивая,

Умная и очень талантливая.

Вот какая мама у меня!



Любит дискотеки, животных.

Люблю свою маму я

Очень, очень сильно!!!



Моя мама и водитель

И классная хозяйка.

Заботиться и о семье,

И о здоровье, не покладая рук.

Вот какая мама у меня.



Выручит знакомых и друзей

В трудную минуту.

В беде не бросит никогда.

Вот какая мама у меня!!!



Я ЛЮБЛЮ СВОЮ МАМУ!!!!!!

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