Cочинение «Моя мама - самая лучшая!»
Готовит моя мама,
Танцует и поет, Еще она рисует.
Вот какая мама у меня!
Сильная, смелая, добрая,
Справедливая, красивая,
Умная и очень талантливая.
Вот какая мама у меня!
Любит дискотеки, животных.
Люблю свою маму я
Очень, очень сильно!!!
Моя мама и водитель
И классная хозяйка.
Заботиться и о семье,
И о здоровье, не покладая рук.
Вот какая мама у меня.
Выручит знакомых и друзей
В трудную минуту.
В беде не бросит никогда.
Вот какая мама у меня!!!
Я ЛЮБЛЮ СВОЮ МАМУ!!!!!!