Cочинение «Моя мама - самая лучшая!»

Готовит моя мама,



Танцует и поет, Еще она рисует.



Вот какая мама у меня!







Сильная, смелая, добрая,



Справедливая, красивая,



Умная и очень талантливая.



Вот какая мама у меня!







Любит дискотеки, животных.



Люблю свою маму я



Очень, очень сильно!!!







Моя мама и водитель



И классная хозяйка.



Заботиться и о семье,



И о здоровье, не покладая рук.



Вот какая мама у меня.







Выручит знакомых и друзей



В трудную минуту.



В беде не бросит никогда.



Вот какая мама у меня!!!







Я ЛЮБЛЮ СВОЮ МАМУ!!!!!!