Cочинение «Моя мамочка самая лучшая »

Мою маму зовут Наталья. Мы с нёю никогда не ссоримся. Мамочка очень вкусно готовит. Особенно пироги и пирожки. У неё волшебные руки. Она прекрасно вяжет носки и шарфики. Когда мы заболеем, мамочка всегда нас вылечит. А когда мама заболеет, мы всей семьёй стараемся её быстро вылечить, чтобы любоваться её очаровательной улыбкой. Любимое занятие мамы – чтение книг. Я стараюсь не разочаровывать мамочку, поэтому учусь на «4» и «5». Когда я получаю плохие оценки, мама меня не ругает, а старается помочь мне, успокаивает.

Я очень люблю свою маму! Она лучше всех на свете!





Моя заботливая мамочка.

Мою маму зовут Светлана. Она заботливая, добрая, ласковая. Когда я делаю уроки, мама помогает, если что-то непонятно мне. Я очень люблю её. Мама много работает. Утром она встаёт рано и идёт доить корову. Я пью парное молоко, которое очень люблю. Нашу корову зовут Малышка. Она кроме мамы никого к себе не подпускает, потому что мама обращается с ней ласково.

Я тоже всегда забочусь о мамочке. Если мамочке что-нибудь понадобится, я всё для неё сделаю. Мы летом вместе ходим в лес за грибами и ягодами. Когда мы возвращаемся домой, я собираю полевые цветы и дарю их мамочке.