Cочинение «Моя мечта имеет продолжение »

Я снова путешествовала вместе с дочерью. Мы ездили в Египет, это было увлекательное путешествие в экзотическую страну.



Мы были в азиатской части Египта на Синайском полуострове в городе Шарм-эль-Шейх. Синайский полуостров на карте похож на зуб, с одной стороны его



Омывает Суэцкий канал, с другой Акабаский канал, это северная часть Красного моря.



Красное море очень красивое, бесконечные синие просторы, коралловые рифы, более 1000 видов рыб. Это гордость Египта. Мы были в восторге, когда плавали рядом с рыбками, некоторые из них любопытны и хотят поплавать рядом с тобой, некоторые не обращают внимания и заняты своими кораллами, а некоторые и друг другом. Например, рыбки-бабочки, они живут только парами, и когда одна из них умирает, другая тоже погибает от тоски.



Но есть и другая сторона Египта, это пустыня. Бесконечные желтые просторы и местные жители бедуины и их верблюды. Мы катались на верблюдах, это экзотика.



Еще мы поднялись на гору Моисея и встретили, там рассвет, а потом с первыми лучами солнца посетили храм Св. Екатерины,



Символ нашей веры.



Мы увидели много интересного и окунулись в экзотический мир Египта, но есть желание опять туда вернуться, ведь там столько всего интересного.