Cочинение «Моя мечта»

У каждого человека, ребенка или взрослого, есть свои мечты. Я думаю, что людей, которые бы не мечтали о чем-нибудь в своей жизни, просто не бывает. Мечты могут быть маленькие и большие, сбыточные и несбыточные, реальные и фантастические.



У меня тоже есть очень разные мечты. Их довольно много. Но главная моя мечта пока одна – стать дизайнером модной одежды, когда я стану взрослой. Я понимаю, что для достижения своей цели мне нужно хорошо учиться, поэтому я прилагаю к учебе все свои силы.



Мне хотелось бы рассказать почему я мечтаю стать именно дизайнером модной одежды.



У меня есть тетя. Ее зовут Лена. Она сестра моего папы. Тетя Лена с раннего детства очень любила шить. Сейчас, когда тетя уже взрослая, она занимается пошивом модной одежды.



Когда я была совсем маленькой, то часто брала у тети лоскуты ткани и шила одежду для своих кукол. Мне всегда нравилось подбирать друг к другу разные элементы одежды, придумывать к кукольным юбкам, кофточкам и платьям оборки и рюши. Кроме того, я всегда любила игры, в которых нужно вырезать ножницами бумажную одежду для бумажной куклы. Я могла часами наряжать куклу в разные предметы одежды, снимать одни, одевать другие, комбинировать одежду между собой.



Не так давно папа подарил мне компьютерную игру «Модельер». Я с увлечением моделировала разную одежду, подбирала цвет той или иной вещи, дополняла каждую вещь красивыми аксессуарами.

Если человек будет стремиться к своей цели, то его мечты осуществятся. Поэтому я верю, что если буду очень стараться, то моя мечта стать дизайнером модной одежды сбудется, а также сбудутся и другие мои мечты