Cочинение «Моя подруга Пеппи Длинный Чулок (описание внешности героини)»

Что бы вы подумали, если бы вдруг увидели на улице девушку-подростка, на которой были бы чулки разного цвета? Вы скажете: ничего странного нет, если идет речь о героине сказки Линдгрен, шведской писательницы. Одну ногу Пепи украшал черный чулок, другу – коричневый. Странная девушка, не так ли? Но ничего странного нет. Девушка решила привести в удивление окружающих ее людей, привлечь к себе внимание. Вообразите себе: высокая, стройная, в коротеньком платье девушка необыкновенная. Здесь есть элемент выдумки. На синее платье Пеппи нашила черный клочок, не хватило ткани – почему бы не нашить клочок? Кто сказал, что Пеппи испортила платье? Наоборот, вышло очень модно, главное, Пеппи такое платье по душе.



Лакированные необычные ботоночки на ногах у Пеппи. Конечно, можно предположить, что мать Пеппи умерла, а отец исчез. Отсутствие внимания взрослых и отразилось на образе жизни девушки. Но ясно другое – Пеппи не хотелось бы огорчать своих родителей. Она верила, что мать смотрит на нее с неба, а отец, может, и найдётся и ему, наверное, не очень приятно будет увидеть дочурку в такой удивительной одежде. Так, Пеппи желала выглядеть по-своему среди ровесников. У девушки были друзья: лошадка, которую она носила на руках и которая жила у нее на террасе, и обезьянка, кличка которой была неожиданной – господин Нильсон. В школу Пеппи не ходила – она считала, что там неинтересно. А когда все же решила побывать в школе, натворила такого, что не понравилось никому: ни ученикам, ни учительнице.



Я подумала, а смогли бы мы вот так, по-доброму, отнестись к Пеппи, как дети, которые видели ее затеи? Наверное, да, так как Пеппи – девушка непредсказуемая, она не такая, как другие. А с такими людьми всегда интересно общаться. А относительно воспитанности, здесь только терпение поможет, и Пеппи будет образцовой девушкой